Kenia notifica resultados negativos en tres casos sospechosos de ébola

2 minutos

Nairobi, 22 may (EFE).- El Gobierno de Kenia notificó este viernes los resultados negativos en las pruebas de tres casos sospechosos de ébola, quienes habían presentado síntomas de enfermedades tras volver de la República Democrática del Congo (RDC), donde la semana pasada e declaró una epidemia de este virus.

«Tres personas con antecedentes de viaje recientes desde la RDC que se presentaron en centros de salud con enfermedades no relacionadas fueron aisladas, evaluadas y sometidas a pruebas de la enfermedad por el virus del Ébola, dando todos los resultados negativo», informó el Ministerio de Salud keniano en un comunicado.

Otros cuatro contactos cercanos, que les habían acompañado al hospital, también recibieron un resultado negativo.

«Hasta el 21 de mayo de 2026, Kenia no ha reportado ningún caso confirmado de enfermedad por el virus del Ébola», incidió la nota.

Sin embargo, subrayó el «elevado riesgo» de importación de casos debido a la «estrecha conectividad regional» de Kenia a través del comercio, el transporte y el movimiento de población.

Por este motivo, las autoridades han intensificado «significativamente» sus medidas nacionales de preparación y respuesta frente al virus, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros Africanos de Control y Prevención de Enfermedades (CDC de África) de la Unión Africana (UA).

El brote, que se declaró el pasado día 15 en la provincia congoleña de Ituri (noreste), se corresponde con la cepa Bundibugyo del ébola, cuya tasa de letalidad oscila entre el 30 % y el 50 % y para la que no existe vacuna autorizada o tratamiento específico, según la OMS. EFE

La OMS declaró el pasado domingo el brote como «emergencia de salud pública de importancia internacional», aunque considera «bajo» el riesgo global de epidemia.

El virus del Ébola se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas o animales infectados y causa fiebre hemorrágica grave, vómitos, diarrea y hemorragias internas. EFE

pmc/rcf