Kenia ordena el arresto de un ciudadano británico acusado de asesinar a una joven keniana

Nairobi, 16 sep (EFE).- El Tribunal Superior de Nairobi emitió este martes una orden de arresto contra un ciudadano británico acusado de asesinar en 2012 a Agnes Wanjiru, una madre keniana de 21 años cuyo brutal asesinato conmocionó al país cuando su cadáver fue hallado en una fosa séptica tras ser vista con soldados del Reino Unido.

El juez Alexander Muteti concedió la orden a petición de la Fiscalía keniana, tras determinar que había bases suficientes para obligar al sospechoso, cuyo nombre no se ha divulgado, a comparecer ante un tribunal del país, según informaron medios locales.

«Existe causa probable para ordenar el arresto del acusado y su comparecencia ante este tribunal para ser juzgado», afirmó el magistrado, que también dictaminó la necesidad de exigir su extradición a la jurisdicción keniana.

Según medios británicos, el sospechoso es actualmente un exsoldado.

De acuerdo con los registros judiciales, Wanjiru fue vista por última vez el 31 de marzo de 2012 bebiendo con soldados británicos en el hotel Lion’s Court, en la ciudad de Nanyuki, a unos 200 kilómetros al norte de Nairobi, capital keniana, donde se ubica la Unidad de Entrenamiento del Ejército Británico en Kenia (BATUK, por sus siglas en inglés).

Su cuerpo fue encontrado tres meses después, en junio de 2012, desnudo y apuñalado en un tanque séptico junto a la habitación del hotel en la que se alojaban los militares británicos con los que fue vista.

Una investigación judicial concluyó en 2019 que Wanjiru había sido asesinada por «uno o dos» soldados británicos y pidió nuevas pesquisas, que no se iniciaron hasta que una investigación del diario británico The Times localizó en 2021 a varios militares que estuvieron con ella aquella noche.

Hasta la fecha, sin embargo, nadie ha sido procesado por el asesinato, lo que ha generado fuertes críticas hacia el Ejército británico por un presunto encubrimiento y acusaciones de inacción contra el Gobierno keniano.

Este caso se suma a una larga serie de acusaciones contra soldados británicos destacados en Kenia, que incluyen violaciones a mujeres locales, asesinatos y otros abusos cometidos durante ejercicios de entrenamiento en las regiones de Laikipia, Isiolo y Samburu.

En marzo de 2024, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia (KNCHR, por sus siglas en inglés) publicó un informe en el que documentó hasta 43 casos de violaciones de derechos humanos atribuidos a la BATUK, presuntamente cometidos desde 1975.

Un acuerdo de 1964 regula la presencia de estos militares en suelo keniano, que realizan hasta seis ejercicios anuales de varias semanas en tierras privadas. Kenia y el Reino Unido firmaron un nuevo acuerdo de cooperación de defensa en Londres en julio de 2021. EFE

