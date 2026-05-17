Kenia refuerza la vigilancia en fronteras y aeropuertos ante el brote de ébola en la RDC

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Nairobi, 17 may (EFE).- Kenia activó medidas “reforzadas de preparación y respuesta” en fronteras y aeropuertos para prevenir la transmisión transfronteriza del ébola, y subrayó que el país está libre del virus, que ya ha dejado 88 muertos en el este de la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda, informó el Ministerio de Salud keniano este domingo.

Según un comunicado de la cartera sanitaria, Kenia constituyó un “Equipo Nacional de Preparación para el Ébola” con la intención de coordinar actividades preventivas y un “Centro Nacional de Operaciones de Emergencia de Salud Pública (PHEOC)” para monitorear y coordinar alertas en tiempo real.

También se fortalecieron los controles en aeropuertos y puntos fronterizos mediante mejoras en la vigilancia de las fiebres hemorrágicas virales y la detección rápida de casos.

“Estamos monitoreando de cerca la evolución de la situación junto con socios regionales e internacionales de salud pública”, dijo el director general de Salud, Patrick Amoth, en el documento.

Amoth instó a los kenianos a confiar estrictamente en las actualizaciones oficiales del Ministerio de Salud o de las agencias de salud pública internacionales, y pidió a cualquier persona que presente síntomas similares a los del ébola, especialmente a quienes hayan viajado a regiones afectadas, que busque atención médica de inmediato.

Además, se reforzaron los laboratorios con capacidad de diagnóstico, se realizaron capacitaciones a los trabajadores sanitarios e iniciaron campañas de concienciación pública, así como una coordinación estrecha con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la agencia de salud de la Unión Africana (UA) y otros socios regionales y globales.

El comunicado se emitió después de que la OMS declarara la “emergencia de salud pública de importancia internacional”, tras detectarse un caso transfronterizo de un ciudadano congoleño de 59 años que cruzó a Uganda para buscar ayuda médica y falleció en el hospital.

La declaración incluye un anuncio de «emergencia pandémica», aunque recalcaron que el brote aún «no cumple los criterios de emergencia pandémica», tal y como se definen en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005.

Según la agencia de salud de la UA, los primeros casos se desataron a fines de abril en la provincia congoleña de Ituri (este) y esta crisis constituye el decimoséptimo brote registrado en el país desde que se detectó el virus por primera vez en 1976.

De acuerdo con la OMS, el ébola presenta una tasa de mortalidad de entre el 60 % y el 80 %, se transmite por fluidos corporales y causa fiebres altas, debilidad intensa y hemorragias graves. EFE

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