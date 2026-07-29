Kenia registra un apagón eléctrico generalizado en varias regiones, incluyendo Nairobi

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Nairobi, 29 jul (EFE).- Kenia registró este miércoles un apagón generalizado en varias regiones del país, incluyendo Nairobi, informó la compañía eléctrica estatal Kenya Power.

«Estamos experimentando un apagón eléctrico generalizado que afecta a usuarios de Nairobi, la región de la Costa, el Monte Kenia y partes del Rift Central», señaló Kenya Power en un breve comunicado emitido hacia las 21.05, hora local (18.05 GMT).

Sin embargo, según pudo constatar EFE, muchas residencias, centros comerciales y negocios en Nairobi pudieron mantener sus actividades con normalidad gracias a generadores.

Mientras, algunas zonas de la zona norte del valle del Rift y del oeste del país mantenían el suministro eléctrico, según la empresa estatal.

«Nuestros equipos técnicos están trabajando para restablecer el suministro en las zonas afectadas lo antes posible», señaló Kenya Power. EFE

lbg/fpa