Kenia repatría a 18 nacionales varados en Rusia tras ser reclutados para luchar en Ucrania

Nairobi, 17 dic (EFE).- El Gobierno de Kenia ha rescatado y repatriado a 18 nacionales kenianos que estaban varados en Rusia tras ser reclutados para luchar en las filas del Ejército ruso en la guerra de Ucrania, informó este miércoles el primer ministro y titular de Asuntos Exteriores y la Diáspora, Musalia Mudavadi.

En un comunicado, Mudavadi afirmó que «18 ciudadanos kenianos han sido rescatados con éxito, se les han expedido documentos de viaje de emergencia y han sido repatriados sanos y salvos a Kenia».

«Los 18 kenianos repatriados, y otros que enfrentan desafíos similares, se someterán a un programa de reintegración para apoyar su retorno a la vida normal», señaló el jefe de la diplomacia keniana.

Desde el inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania en 2022, subrayó, el reclutamiento en el Ejército ruso «se ha ampliado para incluir a ciudadanos africanos».

«Informes fidedignos -prosiguió- indican que más de 200 kenianos podrían haber sido reclutados y se cree que las redes siguen activas tanto en Kenia como en la Federación Rusa. La embajada de Kenia en Moscú ha confirmado casos de heridos entre ciudadanos kenianos y otros que se quedaron varados tras un intento de reclutamiento».

Además, el Gobierno keniano recibió «múltiples correos electrónicos y comunicaciones urgentes de kenianos en peligro en diversos campamentos militares de la Federación Rusa», precisó Mudavadi.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y la Diáspora está colaborando con el Gobierno ruso para facilitar el traslado de ciudadanos kenianos, incluidos los que se encuentran en campamentos militares, a la embajada de Kenia en Moscú para su posterior repatriación.

Asimismo, reveló, el Gobierno keniano está en conversaciones con las autoridades ucranianas para «facilitar la liberación y el regreso seguro de cualquier ciudadano keniano presuntamente retenido como prisionero de guerra».

Mudavadi instó a los jóvenes kenianos que reciben ofertas de trabajo en el extranjero a que se pongan en contacto con los Ministerios de Asuntos Exteriores y la Diáspora para verificar la autenticidad de las oportunidades laborales.

«Esto -agregó- garantizará que ningún keniano sea engañado por estos agentes corruptos y despiadados para viajar y quedar atrapado en situaciones tan peligrosas».

El pasado noviembre, Mudavadi indicó que, según fuentes de inteligencia, estas personas estarían firmando contratos con agencias que les prometen pagos de hasta 18.000 dólares para visados, viajes y alojamiento.

En una redada de seguridad realizada en las cercanías de Nairobi, la capital de Kenia, a finales de septiembre pasado, las autoridades rescataron a 21 kenianos que estaban siendo preparados para ser desplegados en la guerra.

En esa operación, un agente fue detenido por coordinar la tramitación de reclutas kenianos bajo el pretexto de ofrecer empleos en el extranjero. EFE

