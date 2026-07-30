Kenia restaura el suministro eléctrico tras un apagón generalizado en varias regiones

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Nairobi, 30 jul (EFE).- Las autoridades de Kenia anunciaron este jueves el restablecimiento del suministro eléctrico en todas las regiones afectadas por un apagón generalizado ocurrido el día anterior, incluida Nairobi.

«Nos complace anunciar que el suministro energético ha sido completamente restaurado a todos los clientes afectados alrededor de las 02.00» hora local (23.00 GMT del miércoles), indicó la compañía eléctrica estatal Kenya Power en un comunicado.

Tras ello, agradeció la «paciencia» y el apoyo a sus equipos mientras trabajaban para recuperar el suministro de energía.

A pesar del corte eléctrico, EFE pudo constatar que muchas residencias, centros comerciales y negocios en Nairobi pudieron mantener su actividad con normalidad gracias a generadores.

Mientras, algunas áreas de la zona norte del valle del Rift y del oeste del país mantenían el suministro eléctrico, según la empresa estatal. EFE

pmc/mra