Kenia se apoya en China para ampliar una autopista por 1.540 millones de dólares

Nairobi, 28 nov (EFE).- Kenia lanzó este viernes la construcción, junto a dos empresas chinas, de un proyecto de ampliación de una autopista valorado en 1.540 millones de dólares, lo que supone la vuelta de China a a la financiación de infraestructuras en África oriental tras varios años de pausa por las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda.

«Este proyecto monumental facilitará el movimiento hacia la región occidental de nuestro país, fortalecerá la conectividad regional y estimulará el comercio y la actividad económica dentro de Kenia y más allá de nuestras fronteras», anunció el presidente keniano, William Ruto, en la red social X tras inaugurar las obras.

El proyecto mejorará un corredor clave de transporte que conecta el puerto de Mombasa -en la costa este del país y segunda ciudad más grande- con el oeste de Kenia y con países vecinos sin salida al mar, como Uganda, a través de Nairobi, un tramo que además ha sido escenario de numerosos accidentes de tráfico en los últimos años.

«Solo en 2024 murieron 284 personas en los dos tramos del corredor, y 168 en 2023, pérdidas que son devastadoras e inaceptables», remarcó Ruto.

El proyecto, dividido en dos fases, será financiado por los socios mediante una combinación de deuda y capital, un modelo que ha ganado tracción en los países africanos después de que el esquema tradicional de préstamos chinos generara preocupación por el creciente endeudamiento de los países prestatarios.

Ruto afirmó que este modelo de asociación público-privada transformará la manera en que Kenia financia las grandes infraestructuras, al señalar que depender del presupuesto nacional, endeudarse o ralentizar el desarrollo ya no son opciones viables, según recogen medios locales.

Kenia se inclina de nuevo hacia China

Este proyecto se enmarca en un renovado acercamiento de Kenia a China, pese a ser uno de los principales aliados de Estados Unidos en África oriental.

Este movimiento tomó fuerza después de que fracasara el proyecto de mejora del sistema de autobuses rápidos (BRT, en inglés) de Nairobi -respaldado por EE.UU. a través de la Millennium Challenge Corporation (MCC)- y valorado originalmente en 60 millones de dólares.

El acuerdo se firmó en septiembre de 2023 y se activó en mayo de 2024, después de una reunión en la Casa Blanca entre Ruto y el expresidente Joe Biden.

Sin embargo, el regreso de Donald Trump a la presidencia de EE.UU. supuso la cancelación de la contribución de la MCC como parte de su revisión de la ayuda exterior, lo que dejó el proyecto en un limbo pese a que Kenia ya había asumido importantes compromisos financieros con la expectativa de que el respaldo de EE.UU. garantizara su ejecución.

Desde entonces, el Gobierno keniano ha recurrido a China y a los Emiratos Árabes Unidos para obtener apoyo técnico y financiero.

En esta línea, Ruto recibió el jueves a una delegación del Banco de Exportación e Importación de China (China Exim Bank) con la que abordó cómo fortalecer la relación bilateral y crear una nueva hoja de ruta para transformar a Kenia «en una economía del primer mundo», informó el propio mandatario.

«Kenia continúa profundizando su cooperación con China en un espíritu de asociación y progreso compartido», señaló Ruto, quien detalló que, durante la reunión, discutieron no sólo este proyecto que hoy se inaugura sino también la construcción de 20.000 km de carreteras, la ampliación de aeropuertos y puertos, y la extensión del ferrocarril hasta la frontera con Uganda. EFE

