Kenia y Japón apuestan por construir una alianza «más sólida» entre los dos países

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Nairobi, 3 may (EFE).- El ministro de Exteriores de Kenia, Musalia Mudavadi, y su homóloho japonés, Motegi Toshimitsu, acordaron este domingo construir una alianza «más sólida» entre los dos países, informó el jefe de la diplomacia keniana.

«Nuestro enfoque sigue siendo claro: construir una alianza Kenia-Japón más sólida y orientada a resultados que genere un impacto duradero para nuestros pueblos», publicó Mudavadi en su cuenta de la red social X.

Con vistas a ello, Mudavadi y Motegi formalizaron el apoyo financiero de Japón para el programa de becas para el desarrollo de recursos humanos, y fortalecieron su colaboración en materia de «transparencia, rendición de cuentas e implementación efectiva».

Además, exploraron diferentes opciones para profundizar sus lazos comerciales, en inversiones y en cooperación técnica.

Kenia, país en el que estará hasta el 4 de mayo, es la tercera parada de Motegi en una gira por África que ha incluido ya a Zambia y Angola, mientras que en Sudáfrica estará entre el 4 y el 6 de mayo, todo ello con el objetivo de buscar soluciones a los «problemas relacionados con la energía y los minerales críticos», y para debatir la «cada vez más grave» situación internacional. EFE

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