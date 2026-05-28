Kennedy Jr. genera polémica al manipular serpientes en un video viral

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Un video en el que el secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., manipula sin guantes dos serpientes negras en Florida se viralizó en redes sociales y volvió poner de manifiesto su vínculo con animales salvajes.

Kennedy Jr., miembro del influyente clan Kennedy, se ha destacado en el gabinete de Donald Trump por las controversias que han generado sus posiciones sobre salud pública, incluidas críticas a las vacunas y al uso de flúor en el agua potable.

A lo largo de los años han surgido múltiples relatos sobre su interacción con animales.

En 2024, Kennedy reconoció que una década antes había encontrado un osezno muerto en el norte del estado de Nueva York y decidió dejarlo en Central Park, en Nueva York, junto a una bicicleta para simular un accidente. El caso desconcertó durante años a las autoridades.

Según relatos familiares, Kennedy cortó la cabeza de una ballena muerta hallada en la costa de Massachusetts (noreste) y la transportó en el techo del vehículo familiar para estudiar el cráneo.

De acuerdo con una biografía publicada en 2026, Kennedy extrajo además el pene de un mapache atropellado con fines de estudio.

En el más reciente incidente con animales, Kennedy publicó el martes en X un video en el que se le ve recogiendo por la cola dos serpientes negras.

«Cheryl anima la remoción de un par de Black Racers del patio del Dr. Oz», dice el texto que acompaña el video, en aparente alusión a su esposa, la actriz Cheryl Hines.

Mehmet Oz es el administrador de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, un organismo dependiente del Departamento de Salud que encabeza Kennedy.

Las serpientes Black Racers, comunes en Florida, «no son venenosas y resultan inofensivas para los seres humanos siempre que se las deje en paz», según el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos.

La Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida recomendó a la población mantener distancia de animales salvajes y evitar manipularlos.

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