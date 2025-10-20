Kering sube un 4,83 %, la mayor alza del CAC-40 al vender a L’Oréal su negocio de belleza

1 minuto

(Actualiza con el cierre de la bolsa y elementos de la operación)

París, 20 oct (EFE).- Las acciones del grupo francés de lujo Kering registraron este lunes la mayor subida de los valores del CAC-40 de la Bolsa de París, un 4,83 %, una muestra de la buena acogida por el mercado del anuncio de la venta de su negocio de belleza al gigante de los cosméticos L’Oréal.

Los títulos de Kering estuvieron ganando más de un 4 % desde el comienzo de las operaciones en el mercado francés y durante casi toda la sesión.

Al finalizar este lunes, había cambiado de manos un 0,36 % del capital y las acciones se negociaban a 324,50 euros, frente a los 309,55 puntos con los que habían cerrado en la sesión del viernes pasado.

Fue el mayor incremento del selectivo francés, por delante de STMicroelectronics (+4,59 %) y de Thales (+3,71 %).

L’Oréal, por su parte, estuvo avanzando durante toda la jornada, pero de forma mucho más leve. Al cierre de la Bolsa de París, las acciones de la compañía de cosméticos cotizaron a 395,35 euros, con un incremento del 1,20 %.

En un anuncio conjunto en la noche del domingo al lunes, las dos compañías indicaron que Kering va a ceder sus activos de belleza a L’Oréal por 4.000 millones de euros en efectivo, que se abonarán cuando se formalice la operación, algo que se espera que ocurra en el primer semestre de 2026.

Esa venta debe servir para que Kering reduzca su elevada deuda, de 9.500 millones de euros a finales de junio. EFE

