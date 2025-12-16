Kevin Hassett dice que su cercanía a Trump no lo descalifica para liderar la Fed

Washington, 16 dic (EFE).- El director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, defendió este martes que su cercanía al presidente Donald Trump no lo descalifica de cara a una potencial nominación como nuevo presidente de la Reserva Federal una vez que su máxima autoridad, Jerome Powell, abandone el cargo en mayo.

«Creo que la idea de que estar cerca del presidente, de cumplirle al presidente, descalifica a alguien para cualquier puesto, simplemente no tiene sentido», respondió Hassett a preguntas sobre un posible conflicto de intereses debido a su proximidad con Trump, que lleva meses pidiendo la salida de Powell por su negativa a rebajar más los tipos de interés.

Interpelado en la Casa Blanca sobre si podría mantener la independencia de la entidad como su presidente, el economista indicó que precisamente lo que busca Trump es acabar con el «partidismo» en las decisiones de la Reserva Federal.

En las últimas semanas el nombre de Hassett ha resonado como favorito del republicano para la nueva presidencia de la Fed, especialmente después de que Trump dijera recientemente que ya había tomado una decisión.

Sin embargo, el magnate dijo recientemente a The Wall Street Journal que se está debatiendo entre su actual asesor económico y el exgobernador de la Fed Kevin Warsh. «Los dos Kevins son geniales», agregó.

«Él (Warsh) cree que hay que bajar los tipos de interés. Y lo mismo piensan todos los demás con los que he hablado», advirtió Trump al diario.

Powell, a quien el mandatario ha tildado de ‘Tardón’ por su demora en recortar las tasas e incluso ha intentado echar del cargo, dejará su puesto en mayo de 2026, después de dos mandatos al frente del banco central estadounidense, a donde llegó como nominado por el propio magnate neoyorquino en su primera Administración.

Trump ha cargado repetidamente contra la política monetaria del actual presidente de la Fed, insistiendo en que los tipos en EE.UU., actualmente entre el 3,5 % y el 3,75 %, deberían estar mucho más bajos. EFE

