Kevin Warsh, de criticar a la Fed a presidirla a pedido de Trump

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El nuevo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), Kevin Warsh, es un habitual de los círculos empresariales que ha convencido a Donald Trump de que es la persona adecuada para el puesto, aunque esto genere dudas sobre su capacidad para hacer frente a las injerencias del mandatario.

Los senadores estadounidenses aprobaron el miércoles su nombramiento al frente de la institución que fija los tipos de interés estadounidenses y, por tanto, tiene una gran influencia en la economía mundial.

Trump eligió a Warsh, de 56 años, para reemplazar al presidente de la Fed (banco central), Jerome Powell.

Warsh regresa a la Fed 20 años después de haber ingresado a la institución como gobernador, en 2006. En estas dos décadas, «ha criticado duramente» a la Fed, señala a la AFP David Wessel, investigador de la Brookings Institution.

«Ahora tendrá que ganarse la confianza de los equipos y del resto de responsables monetarios para llevar a cabo su programa», añade Wessel, quien lo describe como «muy diplomático y, en general, hábil con la gente».

Mientras que la oposición demócrata lo ve como un «títere de Trump», él se comprometió durante su comparecencia ante el Senado a finales de abril a «velar por que la gestión de la política monetaria siga siendo estrictamente independiente».

Aseguró que Trump no le había pedido que bajara los tipos de interés.

Su nombramiento ocurre tras meses de ataques personales de Trump contra Powell ante la decisión de la Fed de frenar la política de reducción de tasas.

El temor de que la independencia de la Fed esté bajo amenaza se ha extendido entre inversores.

Durante su audiencia ante el Comité Bancario del Senado, Warsh insistió en que de ser confirmado para el cargo actuará con independencia.

Sin embargo, congresistas demócratas cuestionaron los cambios en su postura frente a la inflación.

Antes de su primer paso por la Fed, entre 2006 y 2011, Warsh fue un banquero de fusiones y adquisiciones en Morgan Stanley.

En 2002 pasó a trabajar en la administración del expresidente George W. Bush como consejero de política económica.

– Ex «halcón» –

Durante su periodo en la Fed, Warsh trabajó de cerca con su presidente Ben Bernake en la respuesta del banco central a la crisis financiera que sacudió la economía global en 2008.

Surgió como un puente clave de comunicación entre los responsables de la política monetaria y los mercados financieros, incluso a medida que aumentaba su escepticismo frente a algunas acciones de la Fed, como los recortes de las tasas de interés para mitigar los daños.

Renunció como gobernador de la Fed en 2011, años antes del fin de su periodo en 2018.

Al momento de su salida del banco central, Warsh era visto como un «halcón», es decir, un responsable de política monetaria que se inclina por atender el lado de la inflación del mandato, generalmente subiendo las tasas de interés.

Durante su primera presidencia, Trump consideró a Warsh para nominarlo como presidente de la Fed, pero finalmente se decantó por Powell.

En un discurso el año pasado, Warsh aseguró que la Fed se alejó de su misión, hacia ámbitos políticos en los que no tiene experiencia. Acusó a la Reserva de frenar un mayor crecimiento de la economía estadounidense.

Warsh es graduado de la Universidad de Stanford y de la Escuela de Derecho de Harvard. Está casado con Jane Lauder, de la familia conocida por el grupo de cosméticos Estée Lauder.

El suegro de Warsh, el multimillonario Ronald Lauder, es un socio de vieja data de Trump.

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