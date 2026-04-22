Kevin Warsh, de la línea dura contra la inflación a alinearse con Trump

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Kevin Warsh, nominado por Donald Trump para dirigir la Reserva Federal de Estados Unidos, fue alguna vez un duro crítico de la inflación, pero ahora se muestra favorable a rebajar las tasas de interés, un punto en el que ha insisitido el presidente republicano.

Trump anunció a Warsh, de 56 años, como su elección para reemplazar al presidente de la Fed (banco central), Jerome Powell.

Su escogimiento ocurre luego de meses de ataques personales de Trump contra Powell, ante la decisión de la Fed de no disminuir las tasas a mayor velocidad.

El temor de que la independencia de la Fed esté bajo amenaza se ha extendido entre inversores.

Durante su audiencia ante el Comité Bancario del Senado el martes, Warsh insistió en que de ser confirmado para el cargo actuará con independencia.

Sin embargo, congresistas demócratas cuestionaron los cambios en su postura frente a la inflación.

Antes de su primer paso por la Fed, entre 2006 y 2011, Warsh fue un banquero de fusiones y adquisiciones en Morgan Stanley.

En 2002 pasó a trabajar en la administración del expresidente George W. Bush como consejero de política económica.

– Un «exhalcón» –

Durante su periodo en la Fed, Warsh trabajó de cerca con su presidente Ben Bernake en la respuesta del banco central a la crisis financiera que sacudió la economía global en 2008.

Surgió como un puente clave de comunicación entre los responsables de la política monetaria y los mercados financieros, incluso a medida que aumentaba su escepticismo frente a algunas acciones de la Fed, como los recortes de las tasas de interés para mitigar los daños.

Renunció como gobernador de la Fed en 2011, años antes del fin de su periodo en 2018.

Al momento de su salida del banco central, Warsh era visto como un «halcón», un término que describe a los altos funcionarios que se inclinan por precios estables e inflación baja.

Por lo general, se logra al favorecer políticas monetarias más estrictas y tipos de interés más altos.

Durante su primera presidencia, Trump consideró a Warsh para nominarlo como presidente de la Fed, pero finalmente se decantó por Powell.

Warsh ha intensificado sus críticas a la Reserva Federal, al asumir posturas más alineadas con Trump y su administración.

En un discurso el año pasado, aseguró que la Fed se alejó de su misión hacia ámbitos políticos en los que no tiene experiencia. Acusó a la Reserva de frenar un mayor crecimiento de la economía estadounidense.

Warsh es graduado de la Universidad de Stanford y de la Escuela de Derecho de Harvard. Está casado con Jane Lauder, de la familia conocida por el grupo de cosméticos Estée Lauder.

El suegro de Warsh, el multimillonario Ronald Lauder, es un socio de vieja data de Trump.

El nombramiento de Warsh en la Fed deberá ser confirmado por el Senado de Estados Unidos.

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