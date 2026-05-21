Kevin Warsh jurará ante Trump como nuevo presidente de la Fed tras la salida de Powell

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Washington, 21 may (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presidirá mañana viernes en la Casa Blanca la ceremonia de juramento de su candidato Kevin Warsh como máximo responsable de la Reserva Federal (Fed), confirmó este jueves a EFE un funcionario de la Administración.

Warsh, de 56 años, recibió el visto bueno del Senado la semana pasada para sustituir a Jerome Powell al frente de la Fed, a la que accedió en 2018, también durante el primer mandato de Trump (2017-2021).

Sin embargo, desde su regreso al poder, en enero de 2025, Trump mantuvo una campaña de presión contra Powell, exigiendo una bajada agresiva de las tasas de interés y llegando incluso a llamar «cretino» al economista, al que apodó «tardón» por «demorarse» en recortar los tipos en perjuicio de la economía estadounidense.

Al nominar en enero a Warsh para liderar la política monetaria estadounidense, Trump se ha mostrado convencido de que este, un financiero con amplia experiencia en Wall Street, aplicará una gestión más expansiva y ha dicho que vería con decepción que no recorte de inmediato los tipos cuando asuma el cargo.

Sin embargo, los analistas sostienen que resulta complicado que la Fed apueste de inmediato por la flexibilización en un momento en que la inflación en Estados Unidos se acerca al 4 % impulsada por la guerra contra Irán y el cierre del estrecho de Ormuz.

Warsh, por su parte, ha prometido mantener la independencia de la Fed y ha asegurado que Trump nunca le ha pedido que se comprometa a realizar recortes en los tipos.

El nuevo presidente de la Fed ha trabajado para gigantes financieros como Morgan Stanley y ya fue miembro de la junta de gobernadores de la Reserva Federal durante la crisis financiera de 2008 bajo la presidencia de Ben Bernanke.

Warsh ya fue descartado en primera instancia por el propio Trump en 2017, cuando este se decantó finalmente por Powell para sustituir a la entonces presidenta de la Fed, Janet Yellen. EFE

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