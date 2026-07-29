KIA invertirá 649 millones de dólares para producir en México su primer vehículo eléctrico

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Ciudad de México, 29 jul (EFE).- La surcoreana KIA invertirá 649 millones de dólares en México entre 2026 y 2028 para producir por primera vez en el país un vehículo totalmente eléctrico, el modelo EV3, anunció este miércoles el Gobierno mexicano.

La decisiónes una muestra de confianza en la economía nacional en un contexto de incertidumbre para la industria del motor por los cambios regulatorios y comerciales en Norteamérica.

El secretario (ministro) mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que la nueva línea de producción iniciará sus operaciones el próximo 4 de agosto en la planta de Pesquería, Nuevo León, donde actualmente se fabrican otros modelos de la compañía.

Ebrard explicó que la inversión generará 500 nuevos empleos este año y 1.500 empleos directos entre 2027 y 2030, además de fortalecer la integración de proveedores nacionales.

El plan su pone trasladar a trasladar a México la producción de un vehículo que hasta ahora se ensamblaba en Corea del Sur.

«Tiene un contenido nacional elevado, ya al día 4 de agosto el contenido nacional será casi el 27 % y eso va a ir aumentando», señaló el responsable mexicano.

La directora de Administración de KIA México, Marianela Calderón, señaló esta nueva línea de producción va acompañada de otros proyectos sobre sontenibilidad.

Entre ellos, destacó la construcción de un parque solar de 2 megavatios de potencia instalada, con una expansión prevista a 8 megavatios para 2030, y una segunda planta de reciclaje que permitirá reutilizar alrededor del 70 % del agua tratada utilizada en las operaciones de la empresa.

La presidenta Claudia Sheinbaum celebró el anuncio al considerar que fortalece tanto la inversión productiva como la transición hacia la movilidad eléctrica.

La inversión forma parte de la estrategia del Gobierno mexicano para fortalecer la industria del motormotriz, elevar el contenido nacional de los vehículos producidos en el país y consolidar a México como un polo de manufactura y desarrollo de tecnologías vinculadas con la movilidad eléctrica. EFE

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