Kicillof dice que Milei «avanza con el sueño autoritario de intervenir una provincia»

4 minutos

Buenos Aires, 28 feb (EFE).- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, dijo este viernes que Javier Milei «avanza con el sueño autoritario de intervenir una provincia», en respuesta a la amenaza vertida por el presidente argentino en las redes sociales de hacerse con el control de este territorio.

«Viene de nombrar jueces por decreto en la Corte Suprema, viene de gobernar por decreto de necesidad y urgencia. Pero ahora da un paso más, intervenir una provincia donde perdió las elecciones», manifestó Kicillof, al reiterar a Milei su pedido de trabajar juntos para mejorar la seguridad de esta provincia.

Milei escribió este viernes un texto en la red social X contra Kicillof, en el que le responsabilizó de la violencia en la provincia de Buenos Aires, donde este último mes se han producido varios homicidios.

El último suceso ha ocurrido esta semana, cuando una niña de siete años murió al ser arrastrada por el vehículo que un grupo de también menores robó a la madre de la víctima, un hecho que ha conmocionado al país por la gran difusión que se ha dado al crimen y a la ciudadanía de la ciudad de La Plata, donde se produjo el hecho.

«Dado que la provincia es un baño de sangre, y nuestra visión sobre cómo afrontar el problema es tan distinta y usted claramente no puede resolverlo (si no pudo administrar un bar menos una provincia), dado que está admitiendo su fracaso, si le interesa el bienestar de los bonaerenses córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia», escribió Milei sobre Kicillof.

El gobernador, que tenía previsto viajar este viernes a Montevideo para reunirse con la vicepresidenta del Gobierno español, Yolanda Díaz, suspendió su agenda para atender la situación planteada tras el asesinado de la niña y el posterior ataque de Milei.

«No respeta la democracia. Le pido que no sea cobarde, deje el tuitear y los delirios autoritarios y se reúna a trabajar con seriedad en un tema tan importante y complejo”, añadió Kicillof en una esperada rueda de prensa convocada en La Plata, capital de la provincia boanerense.

Kicillof le había pedido en la víspera colaboración para afrontar de manera conjunta el problema de inseguridad en esta provincia, que toda la periferia de la capital, también conocida como el Gran Buenos Aires o el Conurbano bonaerense.

«Milei debería tener claro que más allá de las diferencias que existen entre las fuerzas políticas democráticas de la Argentina hay consensos que no se tocan: la democracia, el federalismo y la Constitución», añadió.

Explicó así la gravedad del post de Milei: «La intervención de una provincia implica intervenir todas sus instituciones, municipios, sindicatos, universidades. Es un intento de atropellar y avasallar la soberanía popular en todos los órdenes. Así que no es conmigo, es con el pueblo».

Y le advirtió: «No va a atropellar la democracia y no va a atropellar a nuestra provincia de Buenos Aires. Parece no entender algo fundamental. Él es presidente de la nación, pero no gobierna ninguna de las 23 provincias. Los gobernadores y los intendentes no son empleados del presidente, fueron elegidos por sus pueblos».

El gobernador también pidió al presidente «que no sea cobarde, que deje el twitter y los delirios autoritarios».

Y recordó que buena parte de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires es el narcotráfico que llega desde las fronteras, a más de 1.500 kilómetros. También, responsabilizó a Milei de haber cortado las transferencias de fondos desde el Estado central a su provincia, lo que no permite atender con garantías el problema.

En este contexto, dijo: «Milei es el principal responsable del narcotráfico. Lo convoqué a una reunión de trabajo en su oficina o en la mía, donde quiera, pero decidió responder con un mensaje de twitter cargado de violencia y de amenazas».

Kicillof fue reelegido en 2023 como gobernador de Buenos Aires, la provincia más poblada de Argentina, mientras el ultraderechista Javier Milei arrasaba en las presidenciales, lo que le ha convertido en un opositor clave, al estar legitimado por las urnas y, además, con el objetivo de disputarle el poder a nivel nacional. EFE

erm/gpv

(foto) (video)