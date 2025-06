Kiefer exhibe en Londres la influencia de Van Gogh en un ‘autostop’ pictórico y filosófico

Miguel Salvatierra

Londres, 24 jun (EFE).- La influencia del maestro del postimpresionismo, el nerlandés Vincent Van Gogh (1853-1890), en el trabajo del pintor y escultor alemán Anselm Kiefer (1945) se presentó este martes en la Royal Academy de Londres, con un viaje pictórico y filosófico a través de obras de ambos artistas.

El artista alemán, que cumple 80 años y 62 de producción pictórica y escultórica, ofrece una retrospectiva de su trayectoria desde que, con 18 años, se embarcara en un viaje que le llevó de Países Bajos, donde conoció la impronta de Van Gogh hasta el sur de Francia, pasando por Bélgica y Alemania.

«Es una especie de seguimiento del estatus de Van Gogh, una especie de ‘autostop’ desde Alemania, donde creció, a los Países Bajos, pasando por Bélgica y luego a París, y el sur de Francia, donde Van Gogh tuvo este período increíblemente generativo de creación artística en 1888», explicó a EFE Julien Domercq, comisario de la muestra.

Una beca transformativa

El germen de esta notable influencia que hoy, más de medio siglo después, sigue patente en tanto en los monumentales cuadros en relieve que se pueden ver en la primera de las tres salas como en los garabatos más precoces de la segunda, está en una beca que el joven Kiefer recibe al cumplir la mayoría de edad.

Es en 1963 cuando el alemán emprende un viaje que le cambiará la vida y que cuenta con detalle él mismo en la guía de la exposición, en la que, de su puño y letra, expresa los sentimientos que le produjo enfrentarse por primera vez a las obras de Van Gogh.

«Era una bonita mañana. La niebla se liberó lentamente de la tierra y se levantó en el cielo sin nubes. Me puse mi mochila, estaba al lado del camino, y asomé mi pulgar», expresó Kiefer en la guía sobre lo que sintió el lunes 29 de julio de 1963, cuando comenzó ese viaje

«Realmente ves una vida de compromiso, lo cual no es lo que intentamos mostrar en la exposición. No es puramente un compromiso visual. No es solo sobre la materialidad de la pintura», aseveró Domercq, que destacó la unión filosófica entre ambos artistas.

El propio Kiefer, que estuvo presente en la inauguración de la muestra, se mostró «bastante satisfecho».

«Creo que lo maravilloso de trabajar con él es una de las primeras cosas que me dijo cuando estaba tratando de preguntarle qué te parece, qué ves, qué te gustaría ver. Me dijo: ‘Mira, he hecho el trabajo. He dicho lo que tengo que decir. Ahora es tu trabajo contar la historia que quieres contar'», confesó Domercq.

Pinturas monumentales

Para mostrar este viaje, en las tres salas se intercalan las monumentales obras de Kiefer, que ocupan enormes espacios que hacen al espectador un elemento más en la propia obra, con piezas del propio Van Gogh procedentes de colecciones particulares y del Museo Van Gogh de Ámsterdam, como ‘Pilas de novelas francesas’ (1887).

«Es muy difícil hacer la selección correcta. Mi principio rector es que quería tener obras muy grandes, el tipo de obras con las que Kiefer se relaciona y encuentra algo interesante y enriquecedor. Y ese fue el punto de partida», manifestó Domercq.

Éstas convivirán hasta el próximo 26 de octubre con una selección de dibujos a carboncillo de un Kiefer muy precoz que regresó a Alemania completamente extasiado tras admirar piezas como ‘Campo cubierto de nieve’, que el neerlandés realizó poco antes de morir en el sur de Francia.

«A los pintores les gusta la materia en la textura superficial, pero también en el plano filosófico. Así que para mí, lo que se muestra es realmente una vida de infinidad artística de estos dos artistas que piensan sobre el mundo y su lugar en el mundo de una manera muy interesante y profunda», añadió el comisario.

La muestra, que atrapa al visitante desde que ingresa en las Galerías Gabrielle Jungels-Winkler, dentro de la Royal Academy of Arts de Londres, abrirá al público este sábado 28 de junio. EFE

