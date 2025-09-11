The Swiss voice in the world since 1935

Kiev, Varsovia y Vilna piden más cooperación en defensa tras entrar drones rusos a Polonia

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Kiev, 11 sep (EFE).- Los ministros de Exteriores de Ucrania, Polonia y Lituania condenaron este jueves en un comunicado conjunto la intrusión el miércoles de 19 drones rusos en el espacio aéreo polaco, y pidieron más coordinación en materia de defensa aérea entre Ucrania y los aliados de la OTAN para hacer frente a este tipo de amenaza.

“Subrayamos la necesidad de una mejor coordinación y cooperación operativa de nuestras respectivas estructuras responsables de la seguridad aérea”, se lee en el comunicado, que califica de “provocación sin incidentes” lo ocurrido en la madrugada del martes al miércoles, cuando el Ejército polaco se vio obligado a derribar varios de los 19 drones rusos que habían entrado a su espacio aéreo durante un ataque masivo contra la vecina Ucrania.

Los tres países -que forman el llamado Triángulo de Lublin, un formato de cooperación tripartita entre estas naciones con fuertes lazos históricos- destacan en la nota que Ucrania esté compartiendo toda la información de inteligencia relevante con Lituania y Polonia, y destacan también su ayuda para que estos dos países del flanco este de la OTAN puedan poner en marcha sistemas de detección y defensa.

Los países del Triángulo de Lublin piden asimismo a todos sus socios que refuercen la defensa aérea de Ucrania y apoyen los esfuerzos de Polonia y Lituania para garantizar la seguridad en su zona. EFE

mg/cae/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR