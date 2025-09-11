Kiev, Varsovia y Vilna piden más cooperación en defensa tras entrar drones rusos a Polonia

1 minuto

Kiev, 11 sep (EFE).- Los ministros de Exteriores de Ucrania, Polonia y Lituania condenaron este jueves en un comunicado conjunto la intrusión el miércoles de 19 drones rusos en el espacio aéreo polaco, y pidieron más coordinación en materia de defensa aérea entre Ucrania y los aliados de la OTAN para hacer frente a este tipo de amenaza.

“Subrayamos la necesidad de una mejor coordinación y cooperación operativa de nuestras respectivas estructuras responsables de la seguridad aérea”, se lee en el comunicado, que califica de “provocación sin incidentes” lo ocurrido en la madrugada del martes al miércoles, cuando el Ejército polaco se vio obligado a derribar varios de los 19 drones rusos que habían entrado a su espacio aéreo durante un ataque masivo contra la vecina Ucrania.

Los tres países -que forman el llamado Triángulo de Lublin, un formato de cooperación tripartita entre estas naciones con fuertes lazos históricos- destacan en la nota que Ucrania esté compartiendo toda la información de inteligencia relevante con Lituania y Polonia, y destacan también su ayuda para que estos dos países del flanco este de la OTAN puedan poner en marcha sistemas de detección y defensa.

Los países del Triángulo de Lublin piden asimismo a todos sus socios que refuercen la defensa aérea de Ucrania y apoyen los esfuerzos de Polonia y Lituania para garantizar la seguridad en su zona. EFE

