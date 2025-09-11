The Swiss voice in the world since 1935

Kiev agradece a Trump su reacción al asesinato de una joven ucraniana en EE.UU.

Kiev, 11 sep (EFE).- El jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrí Yermak, agradeció este jueves al presidente estadounidense, Donald Trump, sus palabras sobre el asesinato grabado por las cámaras de seguridad del tren en que ocurrieron los hechos de una joven ucraniana a manos de un delincuente multireincidente para el que el inquilino de la Casa Blanca pidió el miércoles la pena de muerte.

“El presidente de EE.UU. ha respondido con claridad a esta situación trágica. Ha prometido personalmente interesarse por el caso, y valoramos profundamente esta posición. Proteger la seguridad de cada persona es hoy más importante que nunca”, escribió el segundo de Zelenski en su cuenta de X.

Yermak dijo también que Irina Zarutska -el nombre de la joven ucraniana asesinada- no habría tenido que irse a vivir a EE.UU. de no haber sido por la invasión a gran escala de Ucrania a manos de Rusia que comenzó en febrero de 2022.

“La guerra cambia destinos, por eso es tan importante pararla. La violencia no provocada es lo peor que puede hacer una persona. Los ucranianos saben bien adónde puede llevar, que es exactamente contra lo que luchamos”, escribió Yermak.

Irina Zarutska fue apuñalada el pasado 22 de agosto por un individuo que se sentaba detrás de ella en un tren de Carolina del Norte y la acuchilló sin mediar palabra mientras ella miraba el móvil. Zarutska se desangró poco después en el vagón ante la inacción del resto de pasajeros. Toda la secuencia fue grabada por las cámaras de seguridad del tren y difundida en redes sociales. Las imágenes han provocado consternación en todo el mundo.

En un mensaje publicado en su red social, Truth Social, Trump llamó ayer “animal” a Decarlos Brown, quien ha sido identificado como autor del crimen y detenido. Trump pidió que se juzgue rápidamente a Brown y que se le condene a pena de muerte. EFE

