Kiev aplaude la decisión del presidente Nawrocki de cancelar una reunión con Orbán

Berlín, 30 nov (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, aplaudió este domingo la decisión del presidente de Polonia, Karol Nawrocki, de cancelar un encuentro con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, después de que el líder del Ejecutivo magiar se reuniera el viernes con el jefe de Estado ruso, Vladímir Putin, en Moscú.

«Esta es, efectivamente, una buena decisión. Muestra que la posición de Polonia está basada en principios y en un sentido fuerte de solidaridad, y reafirma su compromiso con la unidad europea y la seguridad en un momento crucial», expresó el jefe de la diplomacia ucraniana en su cuenta de X.

«Gracias Polonia», concluyó el mensaje de Sibiga, publicado en polaco y en inglés.

Kiev reaccionaba así a la publicación que hizo en esta jornada Marcin Przydacz, responsable de política internacional en la Presidencia polaca y quien señaló en X que Nawrocki decidió limitar el programa de su próxima visita a Hungría.

«El presidente Nawrocki decidió limitar el programa de su visita a Hungría exclusivamente a la cumbre de presidentes del Grupo Visegrado en Esztergom», indicó Przydacz.

El Grupo Visegrado, foro que reúne a Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, celebrará una reunión de líderes en la ciudad húngara de Esztergom el miércoles de la semana próxima.

En el marco de su visita a Hungría para dicha cita, Nawrocki tenía previsto visitar el próximo jueves junto a su esposa, en Budapest, al presidente húngaro, Tamas Sulyok, y al jefe del Gobierno magiar, según recogió el diario polaco ‘Gazeta Wyborcza’.

La reorganización de la agenda del presidente polaco se produce después de la visita el viernes de Orbán a Putin en Moscú. EFE

