Kiev denuncia un nuevo ataque masivo contra su infraestructura energética

Berlín, 7 feb (EFE).- El ministro de Energía de Ucrania, Denís Shmigal, denunció un «ataque masivo» ruso en la noche del viernes a este sábado contra la infraestructura energética ucraniana.

«Los criminales rusos han vuelto a realizar un ataque masivo contra las infraestructuras energéticas de Ucrania», señaló en su cuenta de Telegram Shmigal, que apuntó que el bombardeo sigue su curso.

«El ataque continúa» y «los trabajadores están listos para comenzar las reparaciones tan pronto como la situación lo permita», indicó.

Según el titular de Energía ucraniano, el ataque ruso tuvo como objetivo dos subestaciones y líneas que son «la base de la red eléctrica de Ucrania», además de dos instalaciones dedicadas a la generación eléctrica, una en Dobrótvir y otra en Burshtín, ambas en el oeste ucraniano.

Cómo consecuencia del ataque, la empresa energética ucraniana Ukrenergo realizó una solicitud de asistencia de emergencia a Polonia. EFE

