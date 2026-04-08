Kiev dice haber «inhabilitado» último ferri que une Rusia con Crimea en estrecho de Kerch

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Berlín, 8 abr (EFE).- Efectivos de las Fuerzas Especiales del Ejército de Ucrania atacaron con éxito al último ferri ruso que une el territorio de la Federación Rusa con Crimea, península anexionada por Rusia desde 2014, aseguró este miércoles la inteligencia militar ucraniana.

En un mensaje publicado en su cuenta de Telegram, la Dirección General de Inteligencia (GUR) del Ministerio de Defensa de Ucrania informó de que en el ataque, que se produjo en la noche del pasado domingo al lunes, los militares ucranianos utilizaron drones para dejar inhabilitado al ferri ruso.

«Usaron ataques de vehículos aéreos no tripulados para inhabilitar al ‘Slavianin’, el último de los ferris del ejército de ocupación en el estrecho de Kerch que seguía flotando», precisó el GUR.

Ese barco, según el GUR, desempeñó un papel esencial a la hora de proveer a los militares rusos con recursos logísticos como, entre otros, material militar, armamento, munición o carburante.

En su mensaje, el GUR publicó dos imágenes de la embarcación rusa, antes y después de ser atacada.

El pasado marzo un equipo de las fuerzas especiales del GUR dejó inutilizado otro ferri en el estrecho de Kerch, el ‘Avangard’, y causaron daños en el ‘Slavianin’. EFE

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