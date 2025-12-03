Kiev dice haber alcanzado una infraestructura petrolera en la región rusa de Tambov

1 minuto

Kiev, 3 dic (EFE).- El Estado Mayor de Ucrania dijo este miércoles que el Ejército del país atacó con éxito una infraestructura petrolera de la región rusa de Tambov que se utiliza para garantizar el suministro a las fuerzas rusas que combaten en territorio ucraniano.

Según la nota del Estado Mayor, varios depósitos de productos derivados del petróleo se incendiaron como consecuencia del ataque.

El comunicado castrense informa además de otro ataque a una infraestructura de almacenamiento de petróleo situada en la región rusa de Oriol que tuvo lugar el martes y en el que se incendiaron dos depósitos con capacidad para 5.000 litros de petróleo por el impacto de drones ucranianos.

Ucrania lanza prácticamente cada noche ataques contra territorio ruso que tienen entre sus principales objetivos refinerías y otras infraestructuras petroleras rusas. EFE

mg/rz/psh