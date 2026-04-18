Kiev dice que atacó a cuatro instalaciones rusas en golpe a sector energético de Moscú

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(Actualiza con los cuatro ataques contra instalaciones rusas)

Berlín, 18 abr (EFE).- El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó este sábado de ataques contra cuatro instalaciones de la industria energética de Rusia que causaron incendios.

«Se han atacado cuatro instalaciones del sector petrolero de la Federación Rusa» y «se han registrado incendios», indicó en su cuenta de Facebook el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

«Unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron simultáneamente cuatro importantes instalaciones del sector petrolero de la Federación Rusa», indicó el mensaje sobre el ataque, que se produjo en la noche del viernes a este sábado.

La nota indicó que se produjeron incendios en dos refinerías de la región de Samara, al sureste de Moscú.

A esto se sumaron otros dos incendios en una terminal de carga de petróleo en la región de Leningrado, en el noroeste ruso, y en una estación de bombeo en la región de Krasnodar, en el suroeste del país invasor.

«Se está determinando la magnitud de los daños causados», según el comunicado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero «todas estas instalaciones participan en el abastecimiento de las fuerzas armadas de los ocupantes rusos».

Anteriormente, Andrí Kovalenko, jefe del Centro de Lucha contra la Desinformación, un organismo gubernamental de Ucrania, informó de uno de los ataques, concretamente al que tuvo por objetivo a una refinería rusa en la ciudad de Syzran, situada a unos 1.000 kilómetros del territorio del país invadido por Rusia.

«Syzran, Rusia. Arde una refinería», escribió Kovalenko en su cuenta de Telegram, en un mensaje que acompañó con una foto en la que se observa dos grandes columnas de humo negro en un territorio junto a una gran masa de agua, que podría ser el río Volga.

Según informó el medio digital ucraniano ‘Ukrainska Pravda’, este ataque de las fuerzas de Ucrania tuvo lugar gracias a drones y, de acuerdo con «análisis preliminares», el incendio «se declaró cerca de un parque de tanques de almacenamiento de la refinería de Syzran».

‘Ukrainska Pravda’ publicó también vídeos de testigos oculares del ataque que publicaron las imágenes en varias cuentas de Telegram.

Syzran es una ciudad rusa, la tercera mayor de la región de Samara, situada junto al río Volga y a unos 1.000 kilómetros del territorio ucraniano y a unos 885 kilómetros al sureste de Moscú. EFE

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