Kiev encuentra pleno apoyo nórdico y reticencias entre otros socios en su camino a la UE

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Marcel Gascón

Kiev, 29 may (EFE).- Ucrania ha movilizado a su diplomacia para aprovechar el papel central para la seguridad de Europa que le ha dado la invasión rusa y lograr el ingreso en un tiempo récord en la UE, un objetivo para el que Kiev ha encontrado en los países nórdicos y bálticos el apoyo inequívoco que no tiene de otros de sus socios militares y económicos preferenciales.

“Cuento con la comprensión de todos los países nórdicos. Suecia nos apoya plenamente en esto”, escribió este jueves desde Estocolmo el presidente Volodímir Zelenski, que sostiene que su país puede cumplir todos los requisitos de ingreso en 2027.

El presidente ucraniano reconoció que “otros socios siguen siendo escépticos” y recordó que para dar los próximos pasos hacia la adhesión es necesario el apoyo “de cada país”, de forma que el proceso no siga bloqueado.

La primera meta volante que se ha marcado Kiev es la apertura “en las próximas semanas” del primero de los grupos de capítulos -dedicado a Estado de derecho, derechos fundamentales y lucha contra la corrupción- en que el país candidato ha de alinearse a los estándares comunitarios.

Pese a la salida del poder del líder más hostil a Kiev de la UE, el ex primer ministro húngaro Víktor Orbán, Ucrania sigue viendo obstaculizado este paso por el nuevo primer ministro húngaro, Péter Magyar, que coincide con su antecesor en exigir más derechos para la minoría húngara de Ucrania antes de dar la luz verde necesaria.

El frente probalcánico

La ya tradicional oposición de Budapest no es el único factor que se interpone en las aspiraciones a una adhesión rápida de los ucranianos.

Un artículo reciente de la publicación ucraniana Kyiv Independent se hacía eco de uno de los mensajes que más se escucharon en la última reunión de responsables de asuntos europeos de los Veintisiete, celebrada el martes en Bruselas: Ucrania (candidata a entrar en la UE desde 2022) no puede saltarse la cola y adelantar en el proceso a Montenegro y Albania, que recibieron estatuto de candidatos en 2010 y 2014.

Macedonia del Norte y Serbia fueron declaradas candidatas en 2005 y sus perspectivas de integración están bloqueadas por cuestiones políticas.

“Las mismas reglas y condiciones deben regir para todos los candidatos”, dijo la ministra para Europa de Austria, Claudia Bauer, que se quejó, sin nombrar a Ucrania, de que algunos países puedan avanzar en unos pocos años lo que a otros les ha llevado “décadas de trabajo”.

Grecia es otro de los países que por posición geográfica, relaciones históricas y presencia económica tienen interés especial en los Balcanes.

Una fuente diplomática de Bruselas dijo al Kyiv Independent que aunque Atenas apoya las aspiraciones europeas tanto de Ucrania como de Moldavia (candidata también desde 2022), sus progresos no deben hacerse en detrimento de los países balcánicos.

Aliados en la guerra, reticentes sobre la integración

Otra de las cuestiones que preocupan a algunos socios sobre un ingreso rápido de Ucrania es el tamaño y la competitividad de un sector agrícola difícil de integrar en los estándares comunitarios, que se llevaría una parte importante de las ayudas que ahora mismo van a países más ricos, a los que además quitaría cuotas de mercado.

Polonia y Francia son al mismo tiempo potencias agrícolas en la UE y sostenes de Ucrania en lo que respecta a la ayuda militar y logística. Las consecuencias que una Ucrania plenamente europea tendría para sus agricultores hacen del apoyo a la adhesión acelerada una posición difícilmente asumible para los políticos en Varsovia y París.

Para responder a las urgencias geopolíticas que marca la guerra y al mismo tiempo evitar las disrupciones que supondría el ingreso de Ucrania, París y Berlín han propuesto un modelo de adhesión exprés que dé a Kiev ciertos beneficios de ser parte de la UE pero sin derecho al voto ni acceso inmediato al presupuesto.

No obstante, Zelenski ha rechazado de plano cualquier alternativa a una membresía plena.

Ucrania pivota hacia Escandinavia

A propósito de la visita de Zelenski a Suecia este jueves, en la que firmó un acuerdo para la transferencia a Kiev de aviones de combate Gripen, el exministro de Exteriores ucraniano Dmitró Kuleba dijo en X que Ucrania “se está convirtiendo en un país nórdico” desde el punto de vista “estratégico”.

“Durante décadas, los ucranianos pensaron en su lugar en Europa a través del prisma de Europa central y del este”, escribió. “Después de 2022, la realidad empezó a cambiar la doctrina. Comenzó un renacimiento de las relaciones de Ucrania con el norte de Europa”, agregó Kuleba.

Atribuyó esta dinámica a un apoyo decidido de los países escandinavos, que contrasta con las fricciones con los países del este y el centro del continente, como las que se ven también en torno al proceso de integración europea de Kiev. EFE

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