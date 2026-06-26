Kiev espera que la reactivación de sanciones de EE.UU. a Rusia haga efecto en dos semanas

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Kiev, 26 jun (EFE).- Ucrania dijo este viernes que la moratoria a las sanciones dictadas por Estados Unidos contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil que el presidente Donald Trump decretó en las primeras semanas de la guerra con Irán no fue renovada al terminar su última extensión y por ello vuelven a estar en vigor.

El responsable de Política de Sanciones de la Oficina Presidencial ucraniana, Vladislav Vlasiuk, dijo en un mensaje escrito al grupo de WhatsApp que varios asesores del presidente, Volodímir Zelenski, comparten con los periodistas que cubren la actualidad ucraniana, que espera que los resultados de esta reactivación de las sanciones empiecen a hacerse evidentes en un plazo de dos semanas.

El consejero de Zelenski recordó que Trump dictó sanciones contra Rosneft y Lukoil el pasado mes de octubre.

Para mitigar el impacto de la guerra en Irán en los mercados internacionales de petróleo, Trump dictó a mediados de marzo una moratoria de un mes que extendió sucesivamente hasta el 16 de junio, cuando venció la última extensión sin que ésta fuera renovada.

Vlasiuk dijo que la Administración ucraniana seguirá trabajando para conseguir que Washington imponga sanciones adicionales a Rusia. EFE

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