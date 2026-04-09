Kiev espera que las elecciones húngaras alivien las tensiones con Budapest

4 minutos

Rostyslav Averchuk

Leópolis (Ucrania), 9 abr (EFE).- Ucrania observa la campaña de las elecciones generales que se celebrarán en Hungría el domingo con la esperanza de que el resultado ayude a reparar las tensas relaciones bilaterales, que han complicado el acceso de Kiev a la financiación de la Unión Europea (UE) y sus perspectivas de adhesión al bloque comunitario.

«Aunque no interferimos en las elecciones húngaras, para nosotros es importante que lleguen al poder fuerzas sanas, democráticas y prooccidentales que apoyen a Ucrania», declaró a EFE Oleksandr Merezhko, diputado del partido Servidor del Pueblo del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento.

Como la mayoría de los políticos ucranianos, Merezhko evita expresar una preferencia clara por algún candidato, consciente de que cualquier declaración podría ser utilizada por el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y sus aliados en una campaña centrada en la supuesta amenaza que Ucrania representa para Hungría.

«Quien gane es un asunto interno del pueblo húngaro», subrayó el diputado, quien manifestó su «fe en el pueblo húngaro, en su inteligencia y en su voluntad hacia la democracia».

Al mismo tiempo, expresó su decepción por lo que calificó de «acusaciones y declaraciones completamente infundadas» desde Budapest en los últimos meses.

Hungría ha culpado a Kiev de intentar subir los precios de la energía al negarse a reanudar el tránsito de petróleo por el oleoducto Druzhba, dañado por ataques rusos, y de supuestamente apoyar a la oposición húngara.

«Parece que algunos ministros del Gobierno de Orbán son representantes de Rusia, porque se sienten responsables ante Moscú», dijo Merezhko refiriéndose a conversaciones recientemente filtradas entre el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, y su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, en las que ambos coordinaron posiciones y compartieron información sensible sobre procesos internos de la UE.

«Esto es muy peligroso. Espero que el pueblo húngaro comprenda el peligro para ellos, para su futuro y para la democracia en su país», agregó.

Expectativas cautelosas

Aunque las autoridades ucranianas han sido cuidadosas para no aparentar interferir en las elecciones, el ánimo predominante en Kiev fue reflejado por Zelenski en una entrevista a principios de marzo con el diario Corriere della Sera de Italia.

«Creo que Orbán será derrotado y entonces podremos restaurar relaciones normales con Hungría», dijo.

Si Orbán permanece en el poder, la integración euroatlántica de Ucrania se retrasará al menos otros cuatro años y la asistencia financiera de la UE será significativamente más difícil, sostiene el analista Volodímir Omelchenko, del Centro Razumkov, con sede en Kiev.

El veto de larga data de Orbán a las conversaciones de adhesión de Ucrania con la UE ha obligado a Bruselas y a Kiev a buscar soluciones alternativas y proceder, por ahora, con la armonización técnica de la legislación.

Budapest también continúa bloqueando un préstamo vital de 90.000 millones de euros de la UE a Ucrania, que Kiev necesita para sostener su defensa frente a Rusia.

Líder de la oposición

Muchos en Ucrania han depositado sus esperanzas en el líder de la oposición, Péter Magyar, quien visitó Kiev en julio de 2024 para mostrar solidaridad y entregar ayuda humanitaria tras un ataque con misiles rusos que dañó el Ojmatdit, el hospital infantil más grande de Ucrania.

«El único escenario optimista para Ucrania es la victoria de Magyar», dijo el profesor de Administración Pública Illia Kotov al medio Obozrevatel, al que dijo que, a diferencia de Orbán y su «dependencia sistémica de Moscú», Magyar ha condenado claramente a Rusia como agresor.

Sin embargo, Magyar probablemente no levantará de inmediato todos los vetos de Hungría a Ucrania, advirtió el analista político Oleg Posternak en una entrevista con Kyiv24 TV.

Magyar opera en un clima político en el que la opinión pública ha sido moldeada durante años por una retórica antiucraniana del Gobierno de Orbán.

El candidato opositor ha evitado expresiones fuertes de apoyo a Ucrania, ha descartado previamente enviar ayuda militar a Kiev y ha mostrado escepticismo sobre las perspectivas de Ucrania en la UE.

«Su posición proeuropea da motivos para esperar que, en caso de victoria, cree condiciones para un diálogo constructivo con Ucrania. No diría que Magyar sea la opción ideal para Ucrania. Sin embargo, es definitivamente un político más constructivo» que Orbán, sostiene el politólogo Maksim Dzhigun en el canal Freedom TV. EFE

ra/cae/mgr