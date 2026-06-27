Kiev informa de nuevo ataque con drones sobre infraestructura energética cerca de Moscú

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Berlín, 27 jun (EFE).- El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) informó este sábado de un nuevo ataque contra una estación de bombeo de petróleo en la localidad rusa de Vtorovo, una infraestructura «que abastece de combustible a Moscú».

«Los combatientes de la unidad ‘Alfa’ del SBU han asestado golpes certeros contra la estación de producción y control de Vtorovo, situada en la región de Vladímir de la Federación Rusa», indicó el SBU en su cuenta de Telegram.

«Según la información preliminar, los drones del SBU impactaron en las instalaciones técnicas del complejo, tras lo cual se produjo una detonación», añadió la agencia de seguridad nacional de Ucrania.

El SBU identificó el objetivo de su ataque como «un nodo logístico clave para el bombeo de productos petrolíferos ligeros hacia los puertos de exportación y los consumidores nacionales» de Rusia.

Las instalaciones de Vtorovo se encuentran a unos 200 kilómetros de Moscú.

«El anterior ataque con drones del SBU contra Vtorovo tuvo lugar el 10 de junio de este año», subrayó el SBU, que destacó que «cada instalación atacada supone una reducción de los recursos para la guerra y un mayor precio que el Kremlin se ve obligado a pagar por continuar con la agresión» contra Ucrania.

«El enemigo debe sufrir las consecuencias de su agresión no sólo en el campo de batalla, sino también en su propio presupuesto, su logística y sus ingresos por exportaciones», concluyó el SBU al informar de su ataque. EFE

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