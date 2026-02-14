Kiev pide a los países del G7 que prohíban la entrada a los combatientes rusos

1 minuto

Múnich (Alemania), 14 feb (EFE).- El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, pidió este sábado a sus homólogos del G7 que prohíban la entrada a sus respectivos países a todos los rusos que participen en la agresión militar contra Ucrania y a sus familiares.

“He subrayado la necesidad de incrementar la presión sobre Moscú, entre otras cosas con contundentes paquetes de sanciones de los países del G7”, dijo en X Sibiga tras reunirse con sus homólogos en la Conferencia de Seguridad de Múnich.

“También he urgido a los países del G7 a imponer prohibiciones de entrada a los participantes de la agresión rusa contra Ucrania y a los miembros de sus familias”, agregó el jefe de la diplomacia ucraniana.

Esta propuesta ha sido formulada ante la Unión Europea por Estonia y es defendida por Kiev como una forma de disuadir a más ciudadanos rusos de unirse a cambio de dinero al Ejército de su país, que tiene en su superioridad numérica sobre el ucraniano una de sus principales bazas en esta guerra.

Sibiga también les habló a sus colegas del riesgo a la seguridad nuclear que suponen los últimos ataques rusos al sistema energético ucraniano, y les entregó una lista de las necesidades más urgentes de Kiev para poder reparar cuanto antes el equipamiento dañado en estos bombardeos.

El ministro ucraniano afirmó además que la entrada de Ucrania a la UE es “una garantía de seguridad crucial” tanto para Ucrania como para toda Europa. EFE

mg/psh