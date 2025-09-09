Kiev pide ayuda «urgente» en defensa aérea para proteger su infraestructura energética

Londres, 9 sep (EFE).- El ministro de Defensa de Ucrania, Denís Shmigal, pidió este martes en Londres a sus socios occidentales que envíen cuanto antes sistemas y municiones de defensa antiaérea para poder hacer frente a los ataques rusos a su sistema energético de cara al invierno.

“Aún necesitamos diez sistemas Patriot adicionales y misiles para (sistemas de defensa antiaérea) Patriot, SAMP-T, NASAMS, IRIS-T y Hawks. Es urgente porque Rusia planea más ataques contra nuestro sistema de energía y nuestras infraestructuras”, dijo Shmigal al inicio de la reunión del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania o ormato Ramstein.

Shmigal, sentado al lado de su homólogo británico y alemán en el Ministerio de Defensa del Reino Unido, recordó ante los ministros de defensa de los más de 50 países que participaban en el formato y prestan ayuda militar y financiera a Kiev, los últimos ataques rusos contra infraestructuras y zonas civiles en Ucrania.

Rusia lanzó el domingo su ataque con drones más numeroso de toda la guerra, en el que utilizó 810 drones, más de la mitad de ellos vehículos no tripulados de ataque Shahed, y 13 misiles.

Uno de los misiles impactó en la sede del Gobierno ucraniano en Kiev, en el que es el primer ataque a un centro de decisiones civil de esta importancia de toda la guerra.

Un día después, las fuerzas rusas atacaron con 49 drones la central térmica más grande de la región de Kiev, según dijo Shmigal, que también mencionó el bombardeo ruso contra la localidad de Yarova, en la región oriental de Donetsk, que este martes ha matado a al menos 24 personas, según el último balance de las autoridades.

Shmigal insistió además en que Ucrania necesita 6.000 millones de dólares para producir drones, tanto interceptores para neutralizar a los drones rusos como vehículos no tripulados de ataque de corta y larga distancia.

El ministro de Defensa ucraniano advirtió de que Ucrania podría perder la ventaja que tendría en el frente respecto de Rusia en materia de drones de corta distancia.

Además, Shmigal volvió a emplazar a sus socios a destinar en conjunto 60.000 millones de dólares en gastos de defensa para hacer frente la amenaza que, según dijo, la agresión militar rusa a su país supone tanto para Ucrania como para el resto de Europa. EFE

