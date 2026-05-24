Kiev pide más apoyo tras un ataque ruso que causó ligeros daños a Ministerio de Exteriores

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Berlín, 24 may (EFE).- El jefe de la diplomacia ucraniana, Andrí Sibiga, pidió este domingo más apoyo frente a la agresión rusa, tras un ataque de Rusia con más de medio millar de drones y decenas de misiles en el que también sufrió «ligeros daños» el edificio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania.

«A nuestros aliados, quiero decir esto: es la hora de insistir, no retirarse, con el apoyo a Ucrania y aumentar la presión sobre el régimen ruso», escribió Sibiga en su cuenta de X.

«Hacemos un llamamiento para capacidades adicionales defensivas, incluidas para proteger nuestro cielo, inversiones para nuestra industria de defensa, más presión para Rusia, y, entre otras cosas, «decisiones políticas fuertes sobre la entrada de Ucrania en la Unión Europea», según Sibiga.

En X, Sibiga publicó vídeos e imágenes de los efectos del ataque, incluidos los daños sufridos por el Ministerio de Asuntos Exteriores, algo inédito desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial.

«El Ministerio de Asuntos Exteriores sufrió ligeros daños como resultado de la explosión. Esta es una herencia arquitectónica, construida por Josef Langbard en 1939», que «ha sido dañada por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial», indicó Sibiga en otro mensaje.

«Mirando a las ventanas rotas esta mañana, puedo afirmar con total confianza en nombre de todo nuestro equipo diplomático: el terrorismo ruso no nos detendrá», apuntó el jefe de la diplomacia ucraniana, al señalar que el ataque ruso tuvo como objetivo una zona histórica de Kiev.

«La diplomacia ucraniana continuará con sus tareas de forma eficaz, enfrentándose a la agresión rusa y trayendo más cerca la paz», subrayó en un mensaje en el que condenó el carácter «bárbaro» del bombardeo.

«Estamos ante hordas de bárbaros, no ante herederos de la civilización», denunció.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó en un parte de que en este bombardeo Rusia empleó 690 sistemas de ataque aéreo, entre drones y misiles de varios tipos.

Un total de 549 drones enemigos fueron derribados y 55 misiles rusos interceptados en este ataque que tenía como «principal objetivo Kiev», según la Fuerza Aérea de Ucrania. EFE

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