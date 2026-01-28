Kiev rechaza ante embajador húngaro acusaciones de Budapest de interferir en sus comicios

Kiev, 28 ene (EFE).- El Ministerio de Exteriores ucraniano convocó este miércoles al embajador húngaro en Kiev, Antal Heizer, para transmitirle su rechazo a las declaraciones del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y de otros altos cargos de su administración en las que acusaban a Ucrania de interferir en la precampaña a las elecciones que el país de la UE tiene previsto celebrar el 12 de abril.

Este movimiento de Kiev se produce después de que Budapest convocara esta semana al embajador ucraniano, Fedir Shandor, para protestar por la supuesta interferencia ucraniana en la política húngara.

“Llamamos a la parte húngara a poner fin a la retórica agresiva antiucraniana para evitar consecuencias negativas para las relaciones entre los dos países vecinos”, se lee en la nota en la que Kiev anuncia la convocatoria este miércoles del embajador húngaro.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo la semana pasada en su discurso ante el Foro de Davos en alusión a Orbán que “todos los ‘víktors’ que viven del dinero europeo mientras tratan de vender los intereses de Europa se merecen un cachete”.

Orbán respondió acusando a Zelenski de conspirar con la oposición para desbancarle en las próximas elecciones.

Hungría se opone al envío de ayuda militar y financiera a Ucrania y acusa a Kiev y a sus socios europeos de no querer el final de la guerra. Ucrania acusa a Hungría de servir a los intereses de Rusia dentro de la Unión Europea. EFE

