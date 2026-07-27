Kiev recuerda colaboración iraní con Rusia y emplaza a Teherán a «no hacerse la víctima»
Kiev, 27 jul (EFE).- El ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, recordó este lunes en respuesta a las protestas de su homólogo iraní por el reciente ataque a un barco de la República Islámica que Irán ayuda desde 2022 con armamento a Moscú en la guerra de Rusia contra Ucrania.
«Irán no está en condiciones de hacerse la víctima, y menos aún de justificar sus amenazas con referencias absurdas a la Carta de Naciones Unidas», escribió en sus redes sociales Sibiga en referencia al mensaje publicado también en X por el ministro de Exteriores iraní, Abás Aragchi, en el que aseguraba entre otras cosas que el ataque ucraniano a un barco iraní en el mar Caspio le había sido ordenado a Kiev por Israel.
El ataque al barco iraní fue anunciado el domingo por el presidente Volodímir Zelenski, que dijo que el buque en cuestión era un barco militar que ha sido utilizado para transportar armas de Irán a Rusia.
Zelenski no dijo que el barco transportara material militar cuando fue atacado.
En su condena del ataque, el ministro de Exteriores iraní afirmó que se trataba de un barco mercante y que un marino murió en el bombardeo ucraniano. El jefe de la diplomacia de Teherán dijo también que el ataque no podía quedar sin consecuencias.
En una entrevista con Sky News, Zelenski respondió al ministro iraní.
«¿Qué esperan, si Irán ha transferido nuevas tecnologías a Rusia desde el primer año de la guerra?», dijo Zelenski. «Transfirieron miles de esos drones (Shahed) in el primer año de la guerra. Después dieron licencias (a Rusia para fabricarlos). ¿Qué hicieron? ¿No nos atacaron? Yo creo que sí», agregó. EFE
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