Kiev reivindica exitosa operación para estabilizar Pokrovsk, que está resistiendo

1 minuto

Berlín, 29 nov (EFE).- Las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron este sábado de que, tras una operación exitosa en dirección de la ciudad oriental de Dobropilia, la urbe de Pokrovsk, escenario de duros enfrentamientos con tropas invasoras rusas durante semanas, resiste bajo el control de Kiev.

Según la agencia ucraniana ‘Ukrinform’, que citó a Oleg Apostol, comandante de las Fuerzas Aerotransportadas de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, operativos del país invadido completaron una operación en dirección Dobropilia para contribuir a mejorar la situación en Pokrovsk.

«El problema comenzó en Pokrovsk y estaba empeorando. El enemigo también planeaba llegar a Barvínkove desde la dirección de Dobropilia y aislar completamente toda la región de Donetsk. Ahora sus ambiciones se han moderado un poco», dijo Apostol.

«Pokrovsk está resistiendo», abundó el responsable de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

«Tenemos nuestras unidades en Pokrovsk, algunas zonas ya están bajo nuestro control. Creo que el enemigo no informará de que lo ha tomado definitivamente, y no será pronto», abundó.

Rusia trata de tomar Pokrovsk infiltrando a través de las líneas ucranianas a pequeños grupos de infantería.

Las tropas rusas intentan además rodear desde fuera a las tropas ucranianas que defienden Pokrovsk y la vecina Mirnogrado. EFE

smm/mr