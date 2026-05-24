Kiev reivindica golpe a la infraestructura energética rusa con ataque a terminal petrolera

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Berlín, 24 may (EFE).- El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó este domingo de un ataque contra una terminal petrolera rusa situada en la región administrativa de Krasnodar, en el suroeste de Rusia, junto a la anexionada por Moscú península de Crimea.

«En la noche del 23 al 24 de mayo de 2026, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania atacaron un número importante de instalaciones de los ocupantes rusos, en concreto, resultó afectado el muelle de carga de petróleo de la terminal petrolera ‘Tamanneftegaz'», informó en una nota castrense publicada en la red social Telegram el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Dicha terminal se encuentra en la región de Krasnodar, en el suroeste de Rusia, junto a Crimea.

«Es una de las principales instalaciones rusas de exportación de petróleo en la región del Mar Negro. Su capacidad permite el transbordo de hasta 20 millones de toneladas de petróleo y productos petrolíferos al año. La instalación participa en el abastecimiento del ejército del Estado agresor», agregó la nota castrense.

El mensaje también informó de ataques ucranianos contra almacenes de armas rusos, puntos de control militar de Rusia y la fragata de la Armada de Moscú ‘Pytlivyy’ cuando se encontraba en la base naval de Novorossíisk, también en la región de Krasnodar.

La víspera, Kiev reivindicó, entre otros, un ataque contra la terminal petrolera Sheshjaris, de Novorossíisk, «una de las mayores terminales petroleras de la Federación Rusa en el mar Negro», según la descripción de los militares ucranianos. EFE

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