Kiev reivindica la liberación de 185,6 kilómetros cuadrados en Donetsk

1 minuto

Berlín, 26 oct (EFE).- El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó este domingo de la liberación de 185,6 kilómetros cuadrados en la región oriental de Donetsk, donde sus unidades mantienen combates con los militares invasores rusos.

«A fecha de 26 de octubre de 2025, los soldados ucranianos han liberado 185,6 kilómetros cuadrados y han despejado 243,8 kilómetros cuadrados del territorio del distrito de Pokrovsk, en la región de Donetsk», informó el órgano militar ucraniano en su cuenta de la red social Facebook, en la que añadió que la situación en dicha región implica combates y labores defensivas.

Según el mensaje castrense, en los últimos diez días, las tropas ucranianas han recuperado el control de las poblaciones de Kucheriv Yar y Sujetske y, «desde el 21 de agosto de 2025, la situación en esta zona se ha estabilizado, se ha recuperado el control de nueve localidades y otras nueve han sido limpiadas» de enemigos.

Sin embargo, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas advirtió de que en otras zonas de Pokrovsk, «el enemigo tiene más gente y está aumentando sus esfuerzos ofensivos», lo que obliga a labores defensivas a los militares de Kiev, especialmente frente a las tentativas rusas de infiltrar las defensas ucranianas. EFE

smm/alf