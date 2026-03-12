Kiev reprocha falta de coherencia a los Paralímpicos y pide a FIFA que no readmita a Rusia

5 minutos

Marcel Gascón

Kiev, 12 mar (EFE).- El ministro de Deportes de Ucrania, Matví Bidni, reprochó en una entrevista con EFE al Comité Paralímpico Internacional (CPI) su supuesta falta de coherencia por su decisión de readmitir a Rusia en los Juegos de Milán-Cortina pese a que la guerra que motivó su expulsión de las anteriores Paralimpiadas sigue todavía en marcha.

Bidni destacó además la importancia de que la FIFA no siga el mismo camino que el Comité Paralímpico y mantenga el veto a la participación de Rusia en las competiciones internacionales de fútbol.

“No ha cambiado nada. Hace cuatro años todas las organizaciones deportivas internacionales suspendieron la participación de los rusos no sólo bajo su bandera, sino también como deportistas neutrales. ¿Qué ha cambiado ahora? Nada. La situación es hoy peor”, dijo Bidni.

El ministro hacía referencia al incremento del número de muertes de civiles ucranianos en los últimos meses de la guerra. Según la Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, 2.514 civiles murieron en 2025 en el conflicto, un 31 % más que durante 2024.

“(Los rusos) intentan matar a tantos ucranianos como puedan. Incluso en ciudades pacíficas atacan nuestra infraestructura energética, nuestras centrales eléctricas, y matan a niños en sus casas”, dijo Bidni.

El ministro ucraniano se mostró satisfecho con los resultados de sus atletas en los Paralímpicos que empezaron el pasado viernes y terminarán el domingo en el norte de Italia, en los que Ucrania es séptima en el medallero con tres oros, dos platas y cinco bronces.

Pese a haber boicoteado la ceremonia inaugural en protesta por el retorno de Rusia a los Juegos Paralímpicos, Ucrania optó por competir en las pruebas.

“Es muy importante que nuestros atletas puedan transmitir las verdades sobre la situación en Ucrania a todo el mundo, a los medios internacionales y a los aficionados, porque son una audiencia enorme que normalmente no está interesada en política o en la agenda internacional. Nuestros atletas pueden contar por ejemplo cómo es preparar una competición cuando las bombas caen sobre sus casas”, dijo al respecto.

Los argumentos del COI

Ucrania ha tenido varios encontronazos recientes con los comités internacionales olímpico y paralímpico por la insistencia de sus atletas en denunciar la agresión militar rusa en el marco de sus competiciones. Según los comités, estas manifestaciones violan la prohibición de expresiones de carácter político que contemplan sus reglamentos, algo que Ucrania rechaza.

Cuando se prohibió al atleta ucraniano Vladyskav Heraskevych lucir en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina un casco con imágenes de deportistas ucranianos muertos a manos de Rusia, un portavoz del Comité Olímpico Internacional dijo que la cita no puede convertirse en escenario de reivindicación sobre los muchos conflictos que hay abiertos en el mundo.

Heraskevych acabó siendo expulsado de los Juegos por no acatar las indicaciones de los organizadores.

Bidni rechazó este argumento por las singularidades de la invasión rusa de Ucrania. “No es un conflicto normal. Es la primera vez en el siglo XXI en la que un país grande y agresivo ataca a un país independiente, a un candidato a ingresar en la UE. Es un crimen de guerra, una violación de todas las reglas en el centro de Europa”, dijo.

Preguntado sobre la posibilidad de que la FIFA siga los pasos del Comité Paralímpico Internacional y revierta la decisión de expulsar a Rusia de sus competiciones, el ministro de Deportes dijo ser consciente del precedente que sentaría para la normalización completa de la presencia rusa en las citas deportivas internacionales.

“Recordamos aquellas declaraciones de (el presidente de la FIFA) Gianni Infantino. Después de eso niños ucranianos le enviaron un regalo, un balón con sus firmas y con un mensaje sobre los jóvenes futbolistas ucranianos a quienes ha matado Rusia”, dijo Bidni.

Infantino se mostró en febrero partidario de poner fin a la exclusión de la selección rusa de las competiciones internacionales, con el argumento de que “no ha conseguido nada” y “sólo ha creado más frustración y odio”.

Al igual que la mayoría de organizaciones deportivas internacionales, la FIFA vetó a Rusia poco después del comienzo de la invasión de Ucrania hace cuatro años, lo que ha llevado a la selección rusa a no poder participar en el clasificatorio para el Mundial que se disputará este verano en EE.UU., Canadá y México.

A través del comisario europeo de Equidad Intergeneracional y Deportes, Glen Mikallef, el Gobierno ucraniano hizo llegar después de eso a Infantino un balón firmado por niños ucranianos de la escuela de fútbol Lokomotiv, cuyas instalaciones fueron destruidas por un ataque ruso, pidiéndole que apoye “a los niños ucranianos que quieren jugar a fútbol y vivir sin miedo” y mantenga el veto a Rusia.

“Espero que sus próximas decisiones y sus declaraciones sean más responsables”, dijo el ministro ucraniano sobre los comentarios de Infantino. EFE

mg/cph/lab

(foto)