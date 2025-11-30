Kiev sufre un nuevo bombardeo ruso con víctimas tras el ataque masivo del sábado

Berlín, 30 nov (EFE).- Kiev y su región volvieron a ser escenario este domingo de un bombardeo de Rusia que dejó una víctima mortal y 19 heridos, tras el ataque masivo del sábado, mientras que en otras partes de Ucrania también hubo daños personales y materiales por la ofensiva rusa.

Según lamentó el propio presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, el ataque ruso tuvo como principal objetivo «numerosos edificios residenciales» en la localidad de Vishgorod, en la región de Kiev.

Allí se registró un impacto en un edificio residencial de gran tamaño, según las explicaciones de Mikola Kalashnik, responsable de la administración militar de Kiev.

«Por ahora 19 personas han resultado heridas, incluidos niños. La vida de una persona fue segada en este ataque. Mis condolencias a los miembros de su familia y seres queridos», escribió Zelenski en sus redes sociales.

«Un total de 122 drones de ataque fueron lanzados en la madrugada, junto a dos misiles balísticos», apuntó Zelenski, antes de denunciar que en la última semana Rusia atacó a Ucrania con miles de sistemas ofensivos aéreos.

2.500 drones y bombas contra Ucrania

«Estos ataques ocurren todos los días. Sólo esta semana, los rusos han usado casi 1.400 drones de ataque, 1.100 bombas guiadas y 66 misiles contra nuestra gente», indicó Zelenski.

El ataque de este domingo estuvo precedido por el bombardeo masivo del sábado, en el que Rusia empleó más de medio millar de drones y decenas de misiles.

El sábado, además de las víctimas -tres muertos y 37 heridos-, cientos de miles de personas se quedaron sin electricidad en el país, y sólo en la capital se contaron medio millón de usuarios sin luz.

Algo así no se repitió este domingo aunque, en otras partes del país, también en esta jornada, se registraron notables daños materiales.

En concreto, este domingo fueron atacadas igualmente las regiones de Járkov (este), Dnipropetrovsk (sureste), Sumi (norte) además de Jersón y Odesa (sur), según señaló el jefe de Estado ucraniano.

Daños personales y materiales en otros puntos

En la región Dnipropetrovsk, otras dos personas resultaron heridas en los distritos de Samarivskí y Malomijailivska, informó Vladislav Haivanenko, responsable de la administración militar local, que también señaló que en su zona hubo daños en edificios residenciales e infraestructura civil.

En Jersón hubo tres heridos por una deflagración rusa, según la autoridad militar regional y, en Sumi, según las autoridades locales, hubo cortes de electricidad porque el ataque ruso se cebó con infraestructura civil.

«El agresor continúa intentando privar a la gente de sus condiciones de vida básicas, atacando cínicamente la infraestructura civil», dijo Oleg Grigorov, responsable de la administración militar regional de Sumi.

La Fuerza Aérea de Ucrania informó de que derribó 104 drones de los 122 que Rusia lanzó contra territorio ucraniano este domingo.

Los militares del país invadido por Rusia registraron 18 impactos de drones y de misiles balísticos en trece puntos del país.

Los 104 drones eran de tipo ‘Shahed’, de tecnología iraní, Gerbera y de otros modelos, y fueron derribados en el norte, sur y este del espacio aéreo ucraniano. EFE

