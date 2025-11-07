Kiev urge a Gobiernos africanos a disuadir a sus ciudadanos de unirse al Ejército ruso

Kiev, 7 nov (EFE).- El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, pidió este viernes a los Gobiernos africanos que traten de disuadir a sus ciudadanos de alistarse a cambio de dinero al Ejército ruso en la guerra que éste libra contra Ucrania.

Sibiga hizo este llamamiento un día después de que el Gobierno de Sudáfrica revelara que ha recibido peticiones de auxilio por parte de 17 ciudadanos del país que dicen estar “atrapados” en el este de Ucrania después de haber sido “engañados” para participar como mercenarios en la guerra.

“Urjo a todos los Gobiernos africanos a emitir una declaración pública desaconsejando a sus ciudadanos unirse al Ejército invasor ruso”, escribió en sus redes sociales Sibiga, que pidió a los africanos que ya han entrado en combate en las filas del Ejército ruso que traten de desertar y entregarse como prisioneros de guerra a Ucrania.

Según el ministro ucraniano, Kiev tiene constancia de 1.436 ciudadanos de 36 países africanos que están luchando actualmente en las filas rusas.

Sibiga aseguró que Rusia engaña o presiona a alguna de estas personas y las utiliza como “carne de cañón” en una campaña militar que calificó de “ilegal, inmoral y que viola la Carta de la ONU y la ley internacional”.

Tanto Ucrania como Rusia reclutan a ciudadanos de terceros países a cambio de dinero. Numerosos combatientes de países africanos y asiáticos capturados por el Ejército ucraniano han asegurado durante su cautiverio haber sido engañados o presionados por las autoridades rusas para unirse a su Ejército.

Algunas de estas personas son reclutadas en sus países mientras que otras entran en la guerra durante su estancia en Rusia como estudiantes o inmigrantes. EFE

