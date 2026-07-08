Kiev y Berlín firman acuerdo para producir conjuntamente híbrido ucraniano de misil y dron

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Ankara/Kiev, 8 jul (EFE).- El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, firmó en Ankara con el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, un acuerdo por el que ambos países producirán de forma conjunta ‘BARS’, un híbrido de misil y dron de creación ucraniana que las fuerzas de Kiev ya han utilizado con éxito para atacar objetivos en territorio enemigo.

“El acuerdo se ha firmado tras los esfuerzos conjuntos del Ministerio de Defensa de Ucrania y del Ministerio de Defensa Federal alemán en el marco de la iniciativa ‘Build with Ukraine’” (Construye con Ucrania), escribió en la red social X Sibiga tras sellar el acuerdo con Pistorius en la capital turca, adonde ambos han viajado con motivo de la cumbre anual de la OTAN.

‘Build with Ukraine’ es una iniciativa conjunta entre Ucrania y varios países europeos que aportan fondos para que la industria militar de Kiev pueda expandir la producción de los productos militares que diseña.

Sibiga explicó que Alemania “financiará la producción de drones (BARS) durante la primera fase del proyecto” sellado hoy. Todos los drones que se fabriquen le serán entregados al Ejército ucraniano, remachó el ministro.

Alemania ya trabaja con Ucrania en la producción de otros modelos de drones.

El jefe de la diplomacia ucraniana se reunió en Ankara también con su homólogo germano, Johann Wadephul, a quien volvió a transmitir la urgencia ucraniana de recibir más sistemas de defensa aérea y misiles interceptores para protegerse de los misiles balísticos rusos. EFE

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