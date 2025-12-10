Kim abre un plenario clave en preparación de futuros planes militares de Pionyang

Seúl, 10 dic (EFE).- El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, inauguró una sesión plenaria del partido único en preparación de un Congreso clave que definirá la estrategia económica, militar y diplomática del país, según informó este martes la agencia estatal KCNA.

Se espera que la sesión plenaria del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte (WPK), que arrancó el martes, ofrezca señales sobre los objetivos que el régimen adoptará para los próximos cinco años, durante el 9º Congreso del WPK, que la inteligencia surcoreana prevé que sea celebrado en febrero.

En el congreso previo, celebrado en 2021, Kim anunció planes de desarrollo de misiles balísticos intercontinentales de combustible sólido y satélites espía militares.

«La sesión plenaria (que suele extenderse durante varios días) aprobó la discusión de cinco puntos de la agenda, incluida la revisión de la implementación de las políticas del partido y del Estado… y los principales asuntos relacionados con los preparativos para el 9º Congreso del WPK», dijo la KCNA.

En junio, Corea del Norte dijo que el 9º Congreso marcará un «punto de inflexión» en el desarrollo nacional y del WPK, al tiempo que se espera que de ella surjan decisiones como un nuevo plan quinquenal de desarrollo económico.

También se espera que desvele su estrategia en política exterior, mientras el régimen continúa calificando a Corea del Sur como un «Estado hostil».

En los últimos meses, sin embargo, ha moderado ligeramente su retórica hacia Washington, en medio de la voluntad del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de mantener una cumbre con Kim el próximo año.

El inicio de la plenaria coincidió con una prueba de artillería norcoreana hacia el mar Amarillo, según el Ejército norcoreano. Aunque las características de los proyectiles están siendo analizadas por los servicios de inteligencia de Seúl y Washington, un oficial militar citado por la agencia local de noticias Yonhap señaló que, por el momento, los disparos parecen corresponder a ejercicios invernales regulares del Ejército norcoreano. EFE

