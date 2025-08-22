Kim Jong-un condecora a soldados norcoreanos enviados a Rusia por su «heroísmo» en combate

Seúl, 22 ago (EFE).- El líder norcoreano Kim Jong-un condecoró durante una ceremonia a comandantes y combatientes desplegados para apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania, en otro gesto de la relación militar Pionyang-Moscú, según informó este viernes la agencia estatal KCNA.

Kim otorgó personalmente medallas y títulos de «Héroe de la República Popular de Corea» a militares del denominado «destacamento de operaciones en el extranjero», a quienes describió como «los hijos admirables de la patria».

El evento celebrado el jueves en la sede del Comité Central del gobernante Partido de los Trabajadores, en Pionyang, reunió a mandos militares, altos cargos del partido y familiares de caídos, según la KCNA.

En su discurso, el mandatario felicitó a las tropas que fueron desplegadas en el extranjero por la «hazaña histórica» de implementar perfectamente la decisión política tomada por el Gobierno.

Kim Jong-un también se refirió a una «conclusión victoriosa de las operaciones en el extranjero», aunque no detalló si se refería a la retirada de las tropas que lucharon en Kursk.

Las imágenes difundidas por la KCNA muestran a Kim al abrazar a posibles familiares de los combatientes caídos, incluidos niños, y también lo captan con aparentes lágrimas en los ojos mientras presenciaba una actuación artística en homenaje a los condecorados.

La ceremonia parece buscar reforzar la moral del Ejército Popular y transmitir una imagen de unidad interna en torno al liderazgo de Kim.

Según un informe del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) surcoreano, revelado en abril pasado ante el Parlmamento, Corea del Norte ha enviado a Rusia unos 15.000 efectivos, de los cuales unos 4.700 han resultado bajas, incluidas aproximadamente 600 muertes. EFE

