The Swiss voice in the world since 1935

Kim Jong-un inspecciona una línea de producción de misiles antes de su viaje a Pekín

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Seúl, 1 sep (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, visitó el domingo una recién inaugurada línea de producción de misiles en lo que parece ser la provincia de Jagang, en la frontera con China, en una aparente señal de que va de camino de Pekín para asistir a un importante desfile militar.

Aunque la agencia estatal KCNA no especificó la ubicación de la instalación en su informe de este lunes, es probable que se encuentre en la provincia norteña de Jagang, donde se concentran importantes fábricas militares, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

La región colinda con China, lo que supondría que Kim se está acercando progresivamente a la frontera para una inminente salida al país vecino.

Kim tiene previsto asistir el miércoles en la plaza de Tiananmén al desfile por el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. El presidente chino, Xi Jinping, y el mandatario ruso, Vladímir Putin, también tienen previsto asistir a lo que será el debut de Kim en un evento multilateral de líderes.

Fuentes del Gobierno surcoreano dijeron el domingo que hay una alta probabilidad de que Kim salga este lunes hacia Pekín en su tren blindado.

Las señales más recientes indicaban que Kim saldría desde Pionyang, atravesando la ciudad china de Dandong, en la provincia nororiental de Liaoning. No obstante, si Kim se encuentra actualmente en Jagang, podría tomar otro punto de partida. EFE

rvb/raa/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR