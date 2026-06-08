Kim Jong-un recibe a Xi a su llegada a Corea del Norte en su primera visita en 7 años

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(Añade detalles de la llegada de Xi)

Seúl, 8 jun (EFE).- El presidente chino, Xi Jinping, fue recibido este lunes en Corea del Norte por el líder del hermético país, Kim Jong-un, al aterrizar en Pionyang para su primera visita desde 2019, según medios de comunicación del gigante asiático.

Xi llegó a la capital surcoreana sobre las 12:00 hora local (03:00 GMT), según Xinhua, y fue recibido por el líder norcoreano, Kim Jong-un, y la primera dama, Ri So-ju, quien suele estar alejada del ojo público.

En las imágenes publicadas por la cadena de televisión china CCTV, aparecen Kim y Ri aplaudiendo mientras el avión del dirigente chino aterrizaba en la pista del Aeropuerto Internacional Sunan de Pionyang, ante una alfombra roja, la guardia de honor militar y la presencia de altos cargos norcoreanos.

Si bien en las imágenes no se pudo ver el saludo entre Xi y Kim, Xinhua informó de que ambos se estrecharon la mano «cordialmente», y que dos niños norcoreanos obsequiaron al presidente chino y a su mujer con flores.

Por el momento, ni las autoridades chinas ni las norcoreanas han dado información sobre la agenda de Xi en Corea del Norte.

El viaje se interpreta como un intento por parte de Pekín de reafirmar su influencia sobre Pionyang y reactivar una relación que, pese a su alianza histórica, ha atravesado etapas de enfriamiento en la última década por los ensayos nucleares norcoreanos y por el estrechamiento de los vínculos de China con Corea del Sur, y de Corea del Norte con Rusia.

El investigador Benoit Hardy-Chartrand, del Instituto de Estudios Asiáticos Contemporáneos en el campus de la Universidad de Temple en Japón, dijo a EFE que el viaje de Xi busca «garantizar que China mantenga su influencia sobre Corea del Norte, que ha estado fortaleciendo sus vínculos con Rusia en los últimos años».

Xi defendió este lunes la continuidad de la alianza entre China y Corea del Norte e instó a ambos países a reforzar su coordinación frente al «hegemonismo» y la «política de fuerza», en un artículo publicado por el diario norcoreano Rodong Sinmun.

China es el principal socio político y económico de Corea del Norte, con una frontera común de más de 1.400 kilómetros y un papel clave en el comercio y el suministro de alimentos y energía, aunque esos intercambios están condicionados por las sanciones internacionales derivadas del programa nuclear norcoreano.

El viaje también se produce después de la cumbre que Xi mantuvo en Pekín en mayo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tras la cual la Casa Blanca aseguró que ambos habían confirmado una «meta compartida» de desnuclearizar Corea del Norte, una formulación que no apareció en la lectura china del encuentro. EFE

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