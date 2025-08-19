The Swiss voice in the world since 1935

Kim Jong Un urge la expansión de capacidad nuclear norcoreana

El líder norcoreano Kim Jong Un urgió el martes la «rápida expansión» de la capacidad de armas nucleares de su país, citando los ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur, que a su juicio pueden «iniciar una guerra».

«La intensificación del nexo entre Estados Unidos y Corea del Sur y su demostración de fuerza son la manifestación más obvia de su voluntad de iniciar una guerra», declaró Kim, citado por la agencia noticiosa oficial KCNA.

«La situación prevaleciente requiere que hagamos un cambio rápido, radicalizar la teoría y práctica militar existentes y expandir rápidamente la nuclearización», agregó.

Los comentarios fueron efectuados cuando Kim visitaba el lunes el destructor Choe Hyon y recibió un informe sobre el sistema de armas del navío.

Expresó su satisfacción de que «las principales tareas para hacer que la marina sea de alta tecnología y tenga armas nucleares» estaban «avanzando acorde con los planes», antes de una evaluación en octubre, según KCNA.

Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron el lunes unos ejercicios militares conjuntos en preparación para posibles amenazas del Norte.

Las maniobras de 11 días incluyen «varios eventos de entrenamiento a gran escala con fuego real», indicó el ejército estadounidense en un comunicado.

El presidente surcoreano, Lee Jae Myung, prometió el viernes «respetar» el sistema político norcoreano y generar «confianza militar», un día después de que Pyongyang afirmara que no tiene interés en mejorar las relaciones con Seúl.

