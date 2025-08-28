The Swiss voice in the world since 1935

Kim Jong-un viajará a China para el desfile del Día de la Victoria

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Seúl/Pekín, 28 ago (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, viajará a China para asistir al desfile y los actos conmemorativos del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial el 3 de septiembre, informó este jueves la agencia estatal norcoreana KCNA, en una medida que podría apuntar a un fortalecimiento en las relaciones enfriadas entre Pekín y Pionyang.

La agencia estatal norcoreana KCNA anunció que Kim Jong-un tiene previsto viajar «próximamente» a China, invitado por Xi Jinping, para participar en los actos del 80º aniversario de la victoria «en la Guerra de Resistencia del pueblo chino contra Japón y en la Guerra Mundial Antifascista».

Por su parte, la agencia oficial china Xinhua confirmó asimismo la presencia de Kim en el acto, al que también acudirá el presidente ruso, Vladímir Putin y otra veintena de jefes de Estado.

Está previsto que China exhiba su fuerza militar en el desfile, durante el cual Xi Jinping pasará revista a las tropas y pronunciará un discurso.

Kim visitó por última vez China en 2019, cuando se desplazó a Pekín en tren desde Corea del Norte.

Pekín es todavía el principal socio estratégico y comercial de Corea del Norte, país con el que comparte una frontera de más de 1.400 kilómetros.

La Segunda Guerra Mundial transcurrió de forma paralela a la invasión japonesa de China (1931-1945) y a la guerra civil entre nacionalistas y comunistas en China (1927-1949), quienes acordaron una tregua para hacer frente, de forma conjunta, a las tropas japonesas.

La invasión nipona causó más de 35 millones de bajas entre tropas y civiles chinos hasta 1945, según Pekín, representando un tercio de las bajas.

Corea del Sur pretende enviar una delegación encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional surcoreana, Woo Won-shik. EFE

rvb-aa/pav/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
22 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR