Kim Jong-un viajará a China para el desfile del Día de la Victoria

Seúl/Pekín, 28 ago (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, viajará a China para asistir al desfile y los actos conmemorativos del Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial el 3 de septiembre, informó este jueves la agencia estatal norcoreana KCNA, en una medida que podría apuntar a un fortalecimiento en las relaciones enfriadas entre Pekín y Pionyang.

La agencia estatal norcoreana KCNA anunció que Kim Jong-un tiene previsto viajar «próximamente» a China, invitado por Xi Jinping, para participar en los actos del 80º aniversario de la victoria «en la Guerra de Resistencia del pueblo chino contra Japón y en la Guerra Mundial Antifascista».

Por su parte, la agencia oficial china Xinhua confirmó asimismo la presencia de Kim en el acto, al que también acudirá el presidente ruso, Vladímir Putin y otra veintena de jefes de Estado.

Está previsto que China exhiba su fuerza militar en el desfile, durante el cual Xi Jinping pasará revista a las tropas y pronunciará un discurso.

Kim visitó por última vez China en 2019, cuando se desplazó a Pekín en tren desde Corea del Norte.

Pekín es todavía el principal socio estratégico y comercial de Corea del Norte, país con el que comparte una frontera de más de 1.400 kilómetros.

La Segunda Guerra Mundial transcurrió de forma paralela a la invasión japonesa de China (1931-1945) y a la guerra civil entre nacionalistas y comunistas en China (1927-1949), quienes acordaron una tregua para hacer frente, de forma conjunta, a las tropas japonesas.

La invasión nipona causó más de 35 millones de bajas entre tropas y civiles chinos hasta 1945, según Pekín, representando un tercio de las bajas.

Corea del Sur pretende enviar una delegación encabezada por el presidente de la Asamblea Nacional surcoreana, Woo Won-shik. EFE

