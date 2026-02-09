Kim promete reforzar aún más al Ejército norcoreano antes de un Congreso clave del partido

2 minutos

Seúl, 9 feb (EFE).- El líder norcoreano, Kim Jong-un, ha prometido fortalecer todavía más a su Ejército de cara al Congreso clave de finales de mes, informó este lunes la agencia estatal de noticias KCNA, en un evento donde se espera que el régimen desvele sus planes de defensa y política exterior para el próximo lustro.

«Los próximos cinco años que serán trazados por el noveno Congreso del Partido serán años en los que el papel destacado de nuestro Ejército, que nadie más puede desempeñar, se verá aún más reforzado», dijo Kim durante una visita el domingo al Ministerio de Defensa para conmemorar el 78 aniversario de la fundación del Ejército Popular norcoreano, detalló la agencia.

Aunque el dirigente no ofreció detalles concretos sobre las nuevas capacidades militares, en el Congreso previo celebrado en 2021, Pionyang anunció ambiciosos proyectos militares como el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear, misiles balísticos intercontinentales (ICBM) de combustible sólido y satélites espía.

Entre estos avances figura el ICBM Hwasong-20, el misil balístico intercontinental más potente del país, diseñado para portar múltiples ojivas nucleares, cuya prueba sigue pendiente.

Llamó la atención que, a diferencia de intervenciones previas, Kim evitara mencionar explícitamente a Estados Unidos o Corea del Sur, lo que deja interrogantes sobre cómo abordará la política exterior hacia ambos actores en medio del fortalecimiento de lazos con Rusia.

Algunos anticipan que el Congreso consolidará el enfoque hacia Seúl como «Estado hostil», mientras existe la posibilidad de que Pionyang deje abierta una limitada ventana al diálogo con Washington.

El líder norcoreano también aludió a fuerzas desplegadas en el extranjero, una referencia velada al apoyo militar que Pionyang ha brindado a Moscú en la guerra contra Ucrania.

Desde que sus lazos con Rusia se afianzaron en 2024, muchos observadores creen que el régimen tiene menos urgencia en reactivar conversaciones con Estados Unidos. EFE

rvb/mra/seo

(foto)