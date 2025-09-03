The Swiss voice in the world since 1935

Kim y un representante de Seúl se saludan en el desfile de Pekin pese a tensiones

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Seúl, 3 sep (EFE).- El mandatario norcoreano Kim Jong-un estrechó la mano del jefe de la delegación surcoreana Woo Won-shik este miércoles antes de que comenzara un desfile militar organizado en Pekín, en un gesto que rompe el prolongado silencio de Pionyang con su vecino y que se produce pese a las declaraciones de Kim, que se refirió a Corea del Sur como un «Estado hostil» el año pasado. EFE

rvb/raa/jfu

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

How early would you like to know if you were prone to a disease, and have you ever experienced issues with a diagnosis? Tell us about your story.

Únase al debate
1 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR