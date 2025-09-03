Kim y un representante de Seúl se saludan en el desfile de Pekin pese a tensiones

Seúl, 3 sep (EFE).- El mandatario norcoreano Kim Jong-un estrechó la mano del jefe de la delegación surcoreana Woo Won-shik este miércoles antes de que comenzara un desfile militar organizado en Pekín, en un gesto que rompe el prolongado silencio de Pionyang con su vecino y que se produce pese a las declaraciones de Kim, que se refirió a Corea del Sur como un «Estado hostil» el año pasado. EFE

