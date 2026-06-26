Kimmich, muy crítico: «Lo que más me molesta es que Ecuador quería ganar más que nosotros»

Compartir

2 minutos

East Rutherford (EE.UU.), 25 jun (EFE).- El capitán de Alemania, Joshua Kimmich, se mostró este jueves muy crítico tras la derrota «merecida» ante Ecuador (2-1) en la última jornada del Grupo E del Mundial 2026 y afirmó que lo que más le molesta es que la Tri tuvo más ganas de ganar que ellos.

«Se notó que el rival tenía que ganar el partido, que quería ganar el partido, y que hoy, definitivamente, lo querían más que nosotros. Y eso es lo que más me molesta: que se tuviera la sensación de que el rival quería ganar más que nosotros», dijo el lateral en la zona mixta del MetLife Stadium de Nueva Jersey.

«Eso es algo que no nos puede pasar, independientemente de cuál sea la situación del torneo. No nos puede pasar que el rival tenga más determinación y juegue más a ganar que nosotros», añadió.

El futbolista del Bayern Múnich también reconoció que su selección se replegó mucho y perdió «demasiados duelos» en la segunda mitad, cuando Gonzalo Plata remató en el minuto 77 un córner peinado en el primer palo para poner el 2-1 definitivo.

Asimismo, admitió que tampoco supieron defender bien los balones en largo.

«También es frustrante, claro, que el 2-1 llegue después de una jugada a balón parado. No es que el rival fuera tácticamente superior, sino que con los medios más simples consiguió generar buenas ocasiones de gol», explicó.

No obstante, dejó sus dudas sobre la decisión del VAR de anular un penalti cometido sobre Kai Havertz en el inicio de la segunda mitad tras apreciar una falta en el centro del campo de Leroy Sané en el inicio de la jugada.

«En la segunda parte volvimos a entrar bien y conseguimos pronto el penalti. Todavía no he vuelto a ver la jugada para saber si fue falta en el mediocampo. Durante el partido no lo parecía, pero si se anula, es que probablemente sí hubo una falta previa», comentó el también centrocampista. EFE

cms/gbf