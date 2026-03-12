Kipchoge correrá en julio el maratón de Porto Alegre (Brasil) dentro de su gira mundial

2 minutos

Nairobi, 12 mar (EFE).- El legendario atleta keniano Eliud Kipchoge, doble campeón olímpico de maratón, disputará este julio el maratón NB42k Porto Alegre (Brasil), que será la escala sudamericana de una gira mundial para participar en siete carreras en todos los continentes, según informó su equipo DSM-Firmenich Running Team.

Kipchoge, de 41 años, correrá en Porto Alegre el 12 de julio y regresará así al país donde ganó su primera medalla de oro olímpica en los Juegos de Río de Janeiro 2016, indicó su equipo en un comunicado emitido la pasada noche.

«Correr es un lenguaje universal que habla de esperanza, disciplina y unidad», afirmó Kipchoge.

«Estoy muy emocionado de venir a Brasil y experimentar la pasión de la gente de Porto Alegre. Cada continente tiene su propio espíritu, y espero compartir este viaje con Sudamérica, inspirando a la gente a creer que ningún ser humano tiene límites», añadió el atleta.

La NB42k Porto Alegre se ha forjado una sólida reputación con una carrera que combina competitividad con un ambiente festivo en las calles de una de las ciudades más dinámicas de Brasil, atrayendo a atletas de élite y miles de corredores cada año.

Durante los próximos dos años, el atleta keniano intentará correr «un maratón en cada uno de los siete continentes para inspirar a las personas a llevar una vida más saludable y unir al mundo a través de las carreras», según su equipo.

El proyecto, que empezará el próximo mayo en Ciudad del Cabo (Sudáfrica), también busca recaudar fondos para la Fundación Eliud Kipchoge, dedicada a preservar el medio ambiente y promover educación en zonas necesitadas.

Kipchoge destaca como doble campeón olímpico de maratón al haber logrado el oro en Río 2016 y Tokio 2020.

Es, además, el único ser humano que ha corrido la mítica distancia (42,195 kilómetros) en menos de dos horas, aunque esa marca -batida en Viena en 2019- no le validó oficialmente al alcanzarse en un circuito cerrado, sin rivales y con «liebres» que le ayudaron. EFE

